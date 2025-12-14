163braces任創作大使人氣爆棚 頒獎典禮像開盲盒

163braces昨出席第四屆校園創作菁英獎頒獎典禮暨交流活動。（中華音樂人交流協會提供）

創作女聲163braces吳朵芸受邀擔任第4屆校園創作菁英獎創作大使，13日出席頒獎典禮暨交流活動，與現場莘莘學子共聚一堂。本屆共有十二件詞曲原創作品各獲頒獎座及創作獎學金2萬元。文化部長官、主辦單位代表中華音樂人交流協會常務理事李建復、共同主辦單位代表中華音樂著作權協會總經理蔡琰儀、決選評審代表陳玉貞、楊子樸、音樂人代表凃佩岑、林正、莊佳霖、林希子，皆出席力挺新生代創作得主。

李建復致詞表示，「校園創作菁英獎」的舉辦，開拓了讓校園學子與流行音樂業界接軌的途徑，其目的大大地延續民歌50「唱自己的歌」的理念，鼓勵華語流行音樂的原創精神，聽到這些得獎作品，對臺灣流行音樂的發展深具信心。中華音樂著作權協會總經理蔡琰儀，鼓勵得主們要持續創作，並要理解音樂著作的利用與保護。

163braces支持校園創作菁英獎，投身參與「歌詠青春」校園巡迴講唱會，走進各大校園與學生面對面交流創作歷程，真誠分享從校園一路走到舞台的心路歷程，獲得學子高度共鳴，場場反應熱烈，也讓她在年輕創作族群中人氣直線攀升，被不少學生封為新一代「文青教主」。

第四屆得獎作品有歌曲〈溫良恭儉讓〉、〈鼻塞〉、〈It Feels Like Déjà Vu〉、〈Somebody〉、〈想要逃離〉、〈Human Nation〉、〈值多少〉、〈愛著台南的伊〉、〈盼〉、〈息〉、〈丼〉、〈之後〉等12組原創作品。特別有趣的是，頒獎典禮當天幾乎所有得獎者都希望能從163braces手中接下獎項，可見她在學生創作者心中的高人氣與影響力。不過163braces僅負責頒發其中兩個獎項，讓典禮全程像開盲盒，也讓真正從她手上接過獎座的得獎者顯得格外開心，現場笑聲與掌聲此起彼落。

其中一位身在荷蘭擔任交流學生、無法返台的得獎者郭道申，特別請同學以平板電腦全程開直播，代替自己「到場」參與頒獎典禮。當主持人宣布他獲獎時，一起獲獎的夥伴立刻高舉 iPad 上台領獎，畫面另一端的本人同步在線，163braces也幽默地捧著平板完成頒獎，與螢幕中的得獎者「另類同框」。

除了擔任校園創作大使，163braces首張專輯《海螺記》發行後話題不斷，今也宣布將於 2026年1月30日晚間七點，於 Zepp New Taipei 舉辦 海螺記造船計劃台北站，門票可洽Ticket Plus 元大售票系統。

