163braces化身海盜船長神鬼奇航 合體傻白上演靈魂拷問

【記者張可芙／綜合報導】

照片提供：形上娛樂

163braces 吳朵芸《海螺記：造船計劃》巡迴演唱會去年自家鄉高雄啟航，一路航向香港、北京、上海、南京、深圳、廣州等城市，每一站演出內容皆不盡相同，象徵與歌迷一步步「造船」，逐站拼湊出完整的巡演藍圖。昨（30 日）巡演集大成，班師回朝唱回台北 Zepp New Taipei， 163braces 以「海盜美學」全新造型登場，視覺風格令人眼睛一亮。她以 18 世紀海盜 × 波西米亞混搭 為主軸，身穿馬甲、麂皮裙、皮革長外套與蕾絲褲襪層層堆疊，打造出帶點頹廢又華麗的搖滾氣息。不只是主唱，全場樂手也一致換上海盜裝束，現場宛如巨型海盜船，163braces 興奮表示：「這是我的圓夢計劃，歡迎大家與我一起展開神鬼奇航！」樂迷們愛死《海螺記：造船計劃》，讚不絕口大讚台版「神鬼奇航」當之無愧！

廣告 廣告

照片提供：形上娛樂

163braces 以刷電吉他強勢開場，一口氣連唱〈控制〉、〈murmur〉、〈泥潭〉，情緒層層堆疊。接著拿起口風琴為〈鳥〉增添懸疑驚險的氛圍，再坐下彈奏鋼琴演唱〈不存在〉展現多重才藝。演唱會亮點不斷，熱愛與歌迷互動的 163braces 此次更進行大膽實驗，在舞台上 「一人分飾兩角」，同時擔任歌手與串場主持人（MC）。她在音樂與對話間切換自如，靈活的反應與主持功力，讓現場笑聲不斷，展現出創作才華之外的綜藝魅力。

照片提供：形上娛樂

演唱會嘉賓驚喜邀請到「傻子與白痴」主唱 蔡維澤，兩人合體獻唱〈沒有人回答的問題〉與〈在沒有答案的日子裡〉，迷幻且溫柔的歌聲令全場聽得如癡如醉。曲終，163braces 隨即展開「快問快答」環節，對蔡維澤發起靈魂拷問。基本題「今天的演唱會名稱？」蔡維澤把「造船計劃」口誤說成「造床計劃」引爆全場笑聲。

照片提供：形上娛樂

演唱會尾聲，163braces 感性吐露心聲：「好開心這艘船快造完了。在好多次挫敗和喪氣的時候，謝謝同事們在我覺得自己已經不能再來一遍時，用各種方式告訴我，我一定可以、我做得到。」她也笑說，自己常常先情緒爆炸喊著「我受夠了」，但隔天起床想到「他們這麼相信我」，就覺得那「再來一次」好了！」

在演唱滾石撞樂隊企劃歌曲〈寫一首歌〉後，163braces 也分享一路走來的心境：「我其實一直有一個樂團夢，誤打誤撞走到這條路，開始有音樂祭、有專場，能和一群很棒的人一起練團、做歌，還有一群和我一起變強的團隊，以及一路陪我長大的你們，真的讓我覺得很幸福。」《海螺記：造船計劃》巡迴演唱會在充滿淚水與笑聲的夜晚畫下完美句點，也象徵著 163braces 在 2026 年將開啟更多無限可能的音樂航線。