167.5坪奢華招待會所，雙大廳、弧形樓梯與水晶吊燈實現尊爵款待空間
編輯 陳思靜｜圖片提供 綵韻室內設計
小編帶你看好宅
167.5 坪的招待會所，天生擁有得天獨厚的窗外綠意，宛如一幅天然畫作。設計師以「把最奢華的景色帶進室內」為理念，讓空間不只是建築物，更是承載四季、光影與大自然的會客之所。
踏入一樓大廳，首先映入眼簾的是極致開闊的迎賓格局，可將賓客的跑車停泊於此。沙發區與吧台沿著大片落地窗鋪排，彷彿綠意成為空間的主角；圓頂天花貼覆金屬材質，在光線照映下閃耀著低調奢華的光澤，氣度恢弘。立面以黑白石材交錯，透過幾何金屬線條切割出現代感的立面層次，為大廳增添節奏與張力。腳下的大理石地坪以幾何方式鋪陳，引導視線延伸至轉角處的樓梯成為空間中的第一個高潮。
通往複層空間的樓梯以光源照亮每一道踏階，使行走的節奏顯得輕盈而儀式化。茶玻的弧形立面，以優雅的曲線減輕大型樓梯的量體壓迫，搭配大理石與金屬交界的牆面，呈現與生俱來的豪邁氣度。樓梯中央懸掛的戲劇性吊燈，隨著仰起頭的那一瞬，彷彿讓人置身劇場，帶來尊榮又震撼的視覺體驗。
拾階而上，空間語彙更加濃烈。地坪改以黑色大理石鋪敘，搭配鑲嵌鍍鈦線條與光帶，營造強烈的過渡儀式感，提醒賓客即將踏入另一領域。端景選用帶有綠色紋理的珍稀奢石，搭配金屬造型框景，彷彿延續窗外的綠意，使「自然即奢華」成為空間的核心主題。
小編的最愛
餐敘區以圓形大餐桌為主軸，頭頂懸掛巨型水晶吊燈，光影折射出華麗卻不失優雅的氛圍。綠景、奢石與水晶交互輝映，打造令人屏息的視覺焦點。而位於一旁的交誼廳則轉以溫潤的胡桃木調，並以祖母綠大理石點綴，搭配英式風格壁燈，形成沉穩卻不失格調的社交氛圍。
綵韻室內設計有限公司／吳金鳳、范志聖、陳慧敏
地址：桃園市桃園區力行路398號‧桃園市中壢區慈惠三街125號
電話：03-3315999、03-4270878
Email：decorate@ms24.hinet.net
網站：http://www.ciid-design.com/
