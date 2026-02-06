168坪侘寂風別墅，在簡約與靜謐中打造慢活美學

整理｜Eason 圖片來源｜百岳設計



空間是光影的載體，柔和的層次變化猶如讓住宅擁有了呼吸，從天花板、牆面、櫃體、家具、地板，乃至於角落，百岳設計團隊以深厚設計底蘊與美學涵養，在這個講求速度與效率的時代，讓空間不再只是居住的容器，而是一種回歸純粹生活的心靈棲所。

作品「賴著不走」

此案為168坪8房3廳的新成屋，設計團隊從室內生活空間的格局，向外思考到建築外觀設計，簡約為主軸的設計思維，回應人們對純粹與寧靜的渴望；透過侘寂風格的注入，讓時間的痕跡與不完美的質感成為空間最真實的語言。整體空間運用內縮、斜角、前後長短的比例，讓建築量體更有層次，搭配特殊塗料、清水模、大板磚、二丁掛不同紋理的戶外建材，進而打造懷舊又具有現代感的住宅樣貌。

廣告 廣告

將樓梯作為設計亮點，貫穿室內空間的軸心，運用曲線引導流向，連結上下樓層，兼具結構與藝術性；多處牆面與家具造型採曲面工法，展現柔化的空間美學；精準控管結構強度與細節比例，融合機能與工藝，使空間充滿獨特性。

空間的立面與細節處，搭配可彎曲木皮與特殊角材，打造自然溫潤的弧形美感；採用回收石粉與樹脂製成之石紋面材，展現自然肌理，搭配義大利無機麂皮漆，不僅色澤溫潤，呈現的氛圍切合空間氛圍，具抗污耐刮特性，兼顧美感與實用。

設計團隊在材質的選擇上，刻意保留木質的紋理、展現塗料的特殊質地，使自然肌理在光影流動間展現生命力。這種設計不追求華麗的表象，而是以留白為美學核心，讓空間呼吸、讓居住者感受「少即是多」的哲思。柔和流動的動線設計，如同自然界的水脈，帶領生活節奏回歸平衡，讓人在行走之間體會靜謐的力量。

侘寂之美不僅存在於形式，更深植於生活態度之中。設計團隊藉由空間的構築，重新詮釋現代人與自然、與時間的關係。透過純淨的色調與自然光的引導，讓日常的一景一物都能成為生活詩意的片段。懷舊的細節與現代的俐落線條交錯共融，營造出一種既有歷史溫度又不失當代感的氛圍。家具的比例、材質的觸感、甚至空氣中的光澤變化，皆是生活中微妙的情緒載體。這樣的空間，不是為了取悅視覺，而是為了讓人與環境之間產生更深層的對話。最終，設計的價值不在於形式的創新，而在於引領人們回歸生活本質——在平凡的日常中，尋回心的安定與自然的節奏。

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk