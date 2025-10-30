168斷食法不吃早餐？小心「糖尿病」找上你！醫師揭1關鍵時間點 這樣做反而更易胖
在現代健康與飲食風潮中，168斷食法（16:8 intermittent fasting）以其時間限定的飲食模式吸引了廣泛關注。此方法要求在每天的8小時內進食，並於剩下的16小時禁食。許多人認為這種方法有助於減重和改善健康，但近期研究對此提出了潑冷水般的質疑，尤其是針對不吃早餐的影響。
根據來自韓國的研究，跳過早餐或許會對減重效果產生負面影響。研究指出，經常不吃早餐的人，其第二型糖尿病風險增加32%。這一數據提示，忽視早餐可能導致胰島素過度分泌，進而使血糖管理變得更具挑戰性，增加代謝健康的風險。
此外，德國的一項大型研究也警告，不吃早餐可能對代謝健康造成不良影響。早餐被視為啟動新陳代謝的關鍵，它能促進脂肪的燃燒。如果錯過早餐，身體可能會進入一種節能模式，開始囤積脂肪。
知名醫師蕭捷健指出，在實施168斷食法時，不應跳過早餐。他建議，應在早上12點前進食第一餐，以改善體重和血糖控制。若過了12點才進食，可能會增加胰島素阻抗的風險，進而與糖尿病和癌症等疾病相關聯。
綜上所述，對於168斷食的實踐者而言，早餐的重要性不容忽視。正確安排飲食時間，特別是重視早餐的攝取，不僅有助於減少糖尿病風險，還能促進健康的體重管理。健康的生活方式不僅僅依賴於控制飲食，選擇合適的進食時間同樣關鍵。
提醒讀者，在追求健康飲食的過程中，務必重視早餐的攝取，以確保身體獲得足夠的能量和營養，避免因錯誤的斷食方式而增加健康風險。
更多每日健康報導
「蘆薈」保溼效果已經夠強了，加入「這一物」根本打趴一堆專櫃貨！成份純天然而且超、便、宜！失眠救星！「香蕉」加這一物煮成奶昔不但超好喝，還能讓你一秒躺平輕鬆入睡！「變胖」又「變笨」！「不吃澱粉」的四大後遺症，這樣吃讓新陳代謝回春20年｜每日健康 Health
其他人也在看
秋冬零食新選擇！橘子消疲勞防感冒，搭對食材還助養骨
日本含檸檬酸的飲品近年銷量大增，過去四年飆漲約五倍！大家發現，檸檬酸不僅能減輕疲勞、提升免疫力，還能消水腫。令人驚喜的是，這股健康熱潮不只適用於夏天清涼解渴，到...早安健康 ・ 1 天前
八旬婦罹患零期「肝癌」 「電燒治療」尋求根治！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】83歲的黃女士因身體不適到台北慈濟醫院就診，就診過程中意外發現肝功能異常，進一步檢查發現一顆約1.5公分的肝臟腫瘤，確診為第零期肝癌，同時也發現黃女士患有B型肝炎，卻因沒有症狀所以不曾進行相關治療。所幸發現及時，由台北慈濟醫院胃腸肝膽科鄭煜明醫師執行電燒治療，術後三天黃女士順利出院，目前僅需定期追蹤避免復發。 一旦感染過B、C型肝炎 恐提高肝癌風險 鄭煜明醫師指出，台灣肝癌的高危險族群主要與B、C型肝炎相關，B型肝炎約佔五成、C型肝炎約四成，其餘則與脂肪肝或酒精肝等有關。雖然隨著疫苗及抗病毒藥物的普及，肝癌整體發生率逐年下降，但一旦感染過B、C型肝炎，就有罹癌風險，且患者年齡層有增加趨勢。 肝癌初期幾乎沒有症狀，隨病情惡化，若腫瘤壓迫到膽管可能出現黃疸，晚期則多發生轉移，導致肝衰竭、腹水、食慾下降與體重驟減，嚴重影響生活，因此及早發現與治療是重要關鍵。 肝癌初期「電燒治療」可根治 超音波導引提升安全性 根據臨床數據，零期肝癌治療後平均存活率超過10年以上，若延誤至第二期則縮短為約5年，第三期降至2.5年，若已轉移，存活時間僅剩半年。「在第零期使用電燒治療普健康醫療網 ・ 21 小時前
台灣之光！長庚婦癌權威賴瓊慧當選國際女醫師協會副理事長暨亞太地區主席
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】台灣之光！在全球醫界女性力量崛起的時代，台灣再度傳來振奮人心的消息。林口長庚紀念醫院婦癌權威賴瓊慧教授，於第33屆國際女醫師協會(MWIA)世界大會中，榮任副理事長(VP)暨亞太地區主席，成為全球矚目的焦點。她的當選不僅是國際對其專業與領導力的肯定，華人健康網 ・ 1 天前
孩子愛問為什麼？父母千萬別亂回答！專家教你「2招回覆」解決問題
當孩子不斷提問「為什麼」，父母該如何應對呢？兒童心理專家千英姬於《孩子為什麼這樣說？》一書中，以兒童心理學、九型人格學等當代心理學理論為基礎，以孩子的視角出發，去理解孩子們表達不清楚的情緒，或說不出口的想法，帶領讀者深入孩子內心世界。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
創作歌手黃小玫因罕見「NK/T細胞淋巴癌」辭世 醫師提醒：別忽視長期鼻塞與出血
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌34 歲創作歌手黃小玫因罹患罕見血液癌「NK/T 細胞淋巴癌」離世，引發社會關注。這種癌症進展快速、早期症狀易被忽略，包括單側鼻塞、鼻出血、頸部淋巴腫大等。早期診斷與治療可改善預後，醫師提醒持續鼻腔異常務必就醫檢查，警示大眾提高警覺。34歲創作歌手黃小玫，曾以〈我們在台灣見吧！〉及台灣燈會主題曲〈海與光〉感動無數聽眾，並以〈24 小時基隆〉榮獲「日本國際觀光影像節」最佳東亞影像獎。近日傳出她因罹患罕見疾病──「NK/T 細胞淋巴癌」離世，令外界震驚與惋惜。醫界指出，這是一種高惡性、進展快速的血液癌症，雖然罕見，但在亞洲尤其台灣相對較常見。若能早期辨識與治療，仍有機會延長存活。什麼是 NK/T 細胞淋巴癌？「NK/T 細胞淋巴癌」（Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type）是一種非何杰金氏淋巴癌，起源於自然殺手細胞（NK cell）或T 淋巴細胞（T-cell）。好發年齡約在 30～50 歲之間，常見於鼻腔、鼻竇或上呼吸道，因此初期症狀容易被誤認為慢性鼻炎或過敏。根據台灣血液腫瘤學會資料，亞洲患者比例明顯高KingNet 國家網路醫藥 ・ 23 小時前
「芋香之旅．履歷食農」 大甲芋頭魅力再現
農業部農糧署指導、大甲區農會承辦的「農糧產業媒體參訪—芋香之旅 履歷食農」活動，於三十日熱鬧登場。活動由農糧署副署長陳啟榮領隊，邀請榮獲今年度臺中市優質芋頭評鑑第一名的王忠信農友親自在大甲芋頭田間導覽，介紹大甲肥沃的土壤與氣候條件如何孕育出香氣濃郁、口感綿密的芋頭。現場大家一起體驗採收芋頭的過程，也讓參與者更深刻感受農民辛勤耕作的成果。接著安排前往大甲區農會頂店工廠，由黃瑞祥總幹事親自接待，並介紹農會為落實調節大甲芋頭產銷平衡，近年積極推動的產銷履歷制度及冷鏈加工設備升級，如何確保產品品質與食品安全，將生產過剩之芋頭開發出多元化的加工品，如芋泥、芋角、芋片及芋圓等，透過產地初級加工，期以提高其附加價值，成功塑造「芋見幸福」品牌形象，帶動在地芋頭產業轉型升級。活動現場展示農會「芋見幸福」系列產品，並準備芋頭西米露等試吃品項，供大家一邊品嚐、一邊聆聽專員介紹加工設備，場面熱絡。下午參訪行程則延伸至大安酒莊及靖安農莊，了解如何運用在地農產釀製特色酒，以及導入感測器與自動化環控系統的智慧水耕蔬菜栽培，展現地方農業創新的多元面貌。黃瑞祥總幹事表示，大甲區農會將持續推動永續農業與品牌行銷並進，透過台灣好新聞 ・ 21 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 18 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 2 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 3 小時前
范姜彥豐痛訴「被戴綠帽」出現手抖、心悸...精神科醫師揭6大警訊：恐是PTSD
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導男星范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），自曝在得知真相後出現失眠、食慾不振、心悸等身心不適。對此，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 20 小時前