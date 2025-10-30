168斷食法不吃早餐？小心「糖尿病」找上你！醫師揭1關鍵時間點 這樣做反而更易胖

在現代健康與飲食風潮中，168斷食法（16:8 intermittent fasting）以其時間限定的飲食模式吸引了廣泛關注。此方法要求在每天的8小時內進食，並於剩下的16小時禁食。許多人認為這種方法有助於減重和改善健康，但近期研究對此提出了潑冷水般的質疑，尤其是針對不吃早餐的影響。

根據來自韓國的研究，跳過早餐或許會對減重效果產生負面影響。研究指出，經常不吃早餐的人，其第二型糖尿病風險增加32%。這一數據提示，忽視早餐可能導致胰島素過度分泌，進而使血糖管理變得更具挑戰性，增加代謝健康的風險。

此外，德國的一項大型研究也警告，不吃早餐可能對代謝健康造成不良影響。早餐被視為啟動新陳代謝的關鍵，它能促進脂肪的燃燒。如果錯過早餐，身體可能會進入一種節能模式，開始囤積脂肪。

知名醫師蕭捷健指出，在實施168斷食法時，不應跳過早餐。他建議，應在早上12點前進食第一餐，以改善體重和血糖控制。若過了12點才進食，可能會增加胰島素阻抗的風險，進而與糖尿病和癌症等疾病相關聯。

綜上所述，對於168斷食的實踐者而言，早餐的重要性不容忽視。正確安排飲食時間，特別是重視早餐的攝取，不僅有助於減少糖尿病風險，還能促進健康的體重管理。健康的生活方式不僅僅依賴於控制飲食，選擇合適的進食時間同樣關鍵。

提醒讀者，在追求健康飲食的過程中，務必重視早餐的攝取，以確保身體獲得足夠的能量和營養，避免因錯誤的斷食方式而增加健康風險。

