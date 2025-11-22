168萬人用過！這家推出「癌症守護圖」 保障缺口一查就知道
財經中心／余國棟報導
鑑於「癌症」長達43年居國人十大死因之首，為提升客戶風險預防意識，富邦人壽健檢百保箱升級推出「癌症守護圖」，保障內容視覺圖像化呈現，大幅降低客戶理解難度，讓每一位客戶都能一望即知，同時輔以「快速缺口分析」全新功能，協助業務員提供客戶保障額度與商品的最適建議。應用光學字元辨識（OCR）與機器學習等科技推出「健檢百保箱」，迄今已協助超過168萬人次檢視保障缺口。
隨著醫療環境與技術不斷推陳出新，富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦持續開發並推出多樣化保險商品，也不斷精進數位服務工具，積極協助客戶清楚掌握個人與家庭保障項目，「健檢百保箱」今年升級加入癌症守護圖，以資料視覺化帶給客戶保單檢視全新體驗，同時也提升保障分析與建議效率，大幅推進保險數位服務新里程。
儘管癌症療法技術革新，仍讓民眾聞之色變，隨著治療歷程精細多元，觀察到客戶的保障需求更為複雜，醫療支出也使得經濟壓力更加沉重。為了讓客戶全方位預先掌握罹癌前(確診)、中(治療)、後(療養)三階段保障項目與額度等資料，健檢百保箱全新升級推出「癌症守護圖」，保障明細新增癌症住院實支實付、癌症門診實支實付、癌症基因檢測、癌症標靶治療等，讓客戶自己也能掌握癌症保障內容。
當客戶看見健檢百保箱所產出的保障視圖時，壽險、意外、醫療、長照、養老等5大保障面向、158項保障明細一覽無遺，保障缺口在視圖上則會以灰階方式呈現，提醒客戶補強方向，並透過「快速缺口分析」快速推薦最適商品，並可進一步透過智能分析找出相似客戶(people-like-me)各項保障金額的多寡，做為缺口補強參考依據。
癌症治療流程可分前(確診)、中(治療)、後(療養)三大階段。癌症確診時可能面臨薪資被迫中斷的困境，選擇具一次給付特色的「重大傷病險」補足療程中持續支出的生活開銷；治療中期除了癌症住院給付外，現今許多療法也未必需要住院，因此加強癌症門診給付同樣關鍵，其他如：標靶治療、放射線治療、化學治療等方式，則可依個人面臨的癌症風險逐步規劃；後期療養是多數客戶容易忽視的，無論是在癌症安寧病房休養或出院療養，都能透過保險規劃獲得更加妥善的照顧。
