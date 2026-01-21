17人全數遣返！四海幫在台詐騙遭逮 赴菲架設機房又被抓

記者楊忠翰／台北報導

四海幫海森堂成員赴菲律賓設立詐騙機房遭逮遣返。（圖／翻攝畫面）

四海幫海森堂成員先前飛往菲律賓，並在宿霧承租三層樓的透天豪宅，藉以設立詐騙機房，去年5月中旬，台菲警方聯手搗破該機房，一舉逮捕陳男等17人，由於菲律賓境內無人受害，法官審理後予以結案，裁定擇期遣返台灣；21日下午時分，刑事局國際科協同移民署及菲律賓移民局等單位，共同押解17人回台受審。

刑事局國際科表示，2022年間，警方偵破四海幫海森堂假投資詐騙集團，先後逮捕15人到案，專案小組長期監控後發現，其中6、7名嫌犯的出入境情況異常，而且被起訴後隨即飛往菲律賓，可能是在海外籌組詐騙機房，專案小組隨即與菲國警方交換情資，始知該機房位於宿霧山上的豪宅社區，詐騙集團承租3層樓透天厝，裡面不但有傭人房，還配有司機專車接送，生活十分豪奢。

至於該機房的詐騙手法，除了假交友引誘被害人投資虛擬貨幣外，還帶著被害人參與公益活動後，並謊稱被害人雀屏中選，將擁有獨一無二的投資機會；專案小組初步清查，2年以來至少有千名國人受害。

刑事局國際科報請新北地檢署指揮偵辦，並由駐菲律賓聯絡組與菲國海軍情報總隊、國家調查局等單位組成專案小組，歷經近11個月的埋伏蒐證，進而鎖定該機房在宿霧藏匿地點，去年5月14日發動搜索行動，一舉逮捕16男1女，其中包括6名通緝犯，由於17人亦違反當地法律，遭菲國政府拘留長達7個多月，今天全數遣返回台。

