17億美元身價 最富女歌手 泰勒絲經濟學 超吸金典範

天后泰勒絲截至今年底，淨資產估計近17億美元，可說是全球最富有的女歌手。她的資產來自巡演、版權、再錄製專輯等多樣化的收入來源，她推動的龐大商機和文化效應，被稱為泰勒絲經濟學，商業模式成為全球娛樂產業研究的教科書案例。

她與美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）談戀愛，在今年持續佔據國際娛樂版面，將體育和流行音樂兩大領域的關注度緊密結合，引領國際流行文化和媒體話題。