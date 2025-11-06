17分鐘不雅片瘋傳！醫院眼科女主任「清涼纏上副院長」…網卻歪樓「沙發這1物」
長沙某大醫院爆醫師雙雙出軌！院內50歲的副院長與40多歲眼科主任一段長達17分鐘的不雅影片昨（5）日在社交平台上瘋傳，只見副院長全身赤裸、只穿著內褲坐在醫院值班室內，眼科主任則身穿清涼上衣，整個人掛在副院長身上。影片曝光後頓時引起熱議，更爆出副院長和眼科住院都是已婚人士，也釣出院方出面回應。
根據大風新聞等陸媒報導，微博、抖音等社交平台昨（5）日突然瘋傳一段涉及長沙某醫院高層的不雅影片，只見影片長度約17分11秒，疑似是2名醫療人員在值班室內發生性行為的片段，經過業界人士比對公開資料後，確認影片中的男女實為該醫院50歲的祖姓副院長與40多歲的曾姓眼科主任，至於影片拍攝時間應是在今（2025）年8月18日下午3時左右。
影片曝光後頓時引起熱議，然而透過醫院掛號網站查詢後，發現涉事副院長與副主任近期都無法掛號，主任甚至宣告接下來長時間不接診，副院長則是自3週前就已停診。雖然影片在上傳3小時後就被各大平台下架，但截圖與剪輯仍透過微信、QQ等聊天群組瘋傳。
報導指出，影片男主角的祖姓副院長是業界泌尿外科權威，曾赴美國約翰霍普金斯醫學中心研修，主持3項國家自然科學基金，更曾被醫院大肆宣傳他進行高難度手術的成功案例。至於曾姓眼科主任則以「暖醫」形象著稱，曾連續3年獲評「患者最滿意醫生」，入行以來培養過12名碩士研究生，也曾多次參與公益手術與研究服務。
更有消息人士爆料稱，祖男在2018年調任到現在的醫院任職前，就已與多名女性有不正當關係，甚至還仗著副院長的職權對科室人事、經費進行拉攏操作；至於曾女則是在2021年晉升眼科主任期間就與祖男發生不倫戀，2人多次以學術會議名義共同出差，甚至踢爆曾女去（2024）年破格晉升的考核中，祖男就是評審副組長，因此引發「上床換升職」的質疑。消息人士還揭露，祖男與曾女都已婚，各自的家庭對外遇一事毫不知情。
媒體致電涉事副院長後，對方得知詢問傳聞事宜時竟立即掛斷電話；至於湖南省人民醫院投訴中心工作人員受訪時則表示，目前相關單位已得知此事：「我們院辦正在調查、處理此事，我們有專門的部門在處理。」涉事醫院今（6）日也透過官方微信發布通報，稱已暫停祖男、曾某女務，院方也已由風紀、醫務、人事部門組成的成立專項調查組，由長沙市衛健委介入監督，事情始末仍待調查釐清。
不過，影片曝光後非但引起熱議，更有網友發現，影片中的2人發生性行為的沙發上，還鋪有印有醫院LOGO的一次性手術無菌布單，引發醫療耗材濫用疑慮：「看得出來，曾某某和祖某某挺注重衛生的，把醫院的一次性中單鋪在沙發上，想必是擔心2人把沙發弄髒。不過這類醫院耗材都是科室公家開支，建議曾醫師下次別再把它帶回家用了，這種護理墊應該很容易買到，也很便宜可以提前買著備上，用的時候就沒那麼尷尬啦，效果是一樣的。」
