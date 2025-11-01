17分鐘僅花85秒談出軌！粿粿曝兩觀不合「快樂越來越少」 網批轉移焦點：破事拿出來講很好笑
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
藝人范姜彥豐日前指控妻子粿粿與棒棒堂成員「王子」邱勝翊出軌，控訴粿粿與王子一行人自美國出遊回國後，粿粿三天兩頭出門、不回家，家人幾乎都沒有見到媽媽，粿粿甚至刻意引導他簽下放棄婚後財產分配的內容。對此，粿粿今（1）日上傳17分鐘的影片回應，強調雙方在金錢觀、育兒觀很不一樣，常為了瑣碎小事爭執一整天，因此在今年母親節大吵一架後，提議分開，粿粿也坦承「不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為」，但強調那真的不是離婚的主因。對此，網友則認為長17分鐘的影片「轉移焦點」、「從頭到尾只有出軌是事實，剩下的都一面之詞」。
粿粿在長達17分鐘的影片中指出，今年7月7日范姜彥豐提出要她用1600萬「買離婚順序」，表示因為有人要爆料看好戲，後來范姜提供一個打折方案改拿1200萬，剩下的400萬供粿粿照顧家人。粿粿難過表示，「覺得婚姻走到這裡，一直以來談離的過程中，怎麼圍繞著都是錢」。
粿粿接著回應范姜彥豐的指控，強調這段期間一直都有在照顧家人，所有費用、家用都還是她在付；對於婚後財產協議，粿粿強調結婚前後都有談過，但是是范姜不願意，直到這次才提出要簽署協議換3年不能離婚；至於工作室的帳款，粿粿強調帳款完全透明清楚，「不可能去動到你的任何一份款項」；房子則是當初買的時候，就說好登記在粿粿名下。
粿粿強調這3年來，范姜多次提離婚，直到今年第一次由她提離婚，「因為我真的覺得我們的婚姻很難再繼續走下去」。粿粿接著表示，因生活經濟壓力對范姜來說負擔較重，家用部分自己一向負擔6到8成，還借錢給范姜投資，自己在照顧家務方面也沒有比較輕鬆，「因為我覺得我們都已經結婚了，這是我的選擇，那就是盡力互相體諒、互相包容」。
不過因雙方金錢觀、育兒觀很不一樣，生活中的快樂也越來越少，粿粿表示，求范姜出席金鐘獎，但他當天晚到又提早離開，連祝福都沒有，兩人還常為了瑣碎的小事爭執一整晚，連朋友說要去「粿粿家」，而不是說「范姜家」，都可以吵到早上，直到今年母親節時又大吵一架，她才向范姜提議分開，沒想到反而是范姜不願意接受。
粿粿接著坦承因低估了自己在這個過程中脆弱的程度，「在這個情緒下，就是忽略了法律的部分，然後犯了錯，對不起。我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為，這樣不對的行為，也真的讓整件事變得根本完全不是原本的樣子。」也解釋自己是在很慌亂的情況下，才跟著范姜發了不應該發的誓，不過她強調「那真的真的不是離婚的主因」。
粿粿最後表示，沒有任何藉口想要為自己的錯辯解，對不起支持她的人，無論是家人、朋友，對不起讓他們受傷和失望，強調自己會勇敢的承擔跟面對錯誤，最後她再次跟所有被波及到的人鞠躬道歉。
對此，網友們議論紛紛，不少人批評，「沒離婚出軌就是不對，哪來那麼多廢話？」、「當然要跟妳談錢啊，不談錢不然彈鋼琴喔？」、「可以別轉移話題了嗎？你講了這麼多都只是你們夫妻之間的私事而已」、「怎麼出軌的人講的話都會一模一樣呀，然後開始指責另一半，說自己多可憐～」、「一個戴耳機，另一個是直接幫人戴綠帽，這破事也能拿出來講妳也是很好笑」、「你有沒有想過，是你讓愛你的人顯露惡的一面」。
不過也有網友點出不同看法，「雖然她真出軌，但他們婚姻聽起來確實就是互相折磨」、「如果其他方面真如女方所說，這段婚姻根本就是一直在內耗自己啊」、「一個時常把離婚掛嘴邊的人，即使自己心再怎麼強大，總有一天也會被影響」。
更多FTNN新聞網報導
快訊／粿粿首度回應！ 17分鐘長片曝內幕：范姜曾開口要1600萬換離婚
抓包現場？王子曾遭問「要公開了嗎」當場傻住 粿粿嚇到尖叫網熱議
好笑嗎？粿粿上益智節目脫口「北韓首都是南韓」 1反應讓全網傻眼砲轟
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿發聲！反控范姜「索討1600萬」 猜平板內容外流：很徬徨
范姜彥豐與妻子粿粿的婚姻風波持續延燒！粿粿終於首度發聲，透過17分鐘長影片回應事件，坦承與王子邱勝翊有踰矩行為，但否認同居。更爆范姜曾索討1600萬作為離婚條件，揭露兩人婚姻早已出現摩擦，常為小事爭執。粿粿表示自己支付房子八成頭期款及六成以上房貸，否認誘導范姜簽署放棄婚後財產協議。她希望公眾能夠理解事情的來龍去脈。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
曾偷吃被抓包！阿翔被問王子、粿粿婚外情「表情尷尬」：我沒資格講別人
粿粿與王子邱勝翊近期被范姜彥豐指控婚外情，三方目前皆已出面發表聲明。昔日因出軌謝忻鬧出風波的阿翔，1日下午他與浩子一同出席活動，被問到如何看待此次事件，表情略顯尷尬，不過還是做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 5 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家
前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，台視新聞網 ・ 1 天前
捲粿粿婚內出軌王子風波 簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺
前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。鏡新聞 ・ 1 天前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導男星范姜彥豐與粿粿結婚3年驚傳婚變，范姜彥豐29日拍片控訴妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，事件曝光後引發各界熱議。對此，多數...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前