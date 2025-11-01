17分鐘僅花85秒談出軌！粿粿曝兩觀不合「快樂越來越少」 網批轉移焦點：破事拿出來講很好笑

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

藝人范姜彥豐日前指控妻子粿粿與棒棒堂成員「王子」邱勝翊出軌，控訴粿粿與王子一行人自美國出遊回國後，粿粿三天兩頭出門、不回家，家人幾乎都沒有見到媽媽，粿粿甚至刻意引導他簽下放棄婚後財產分配的內容。對此，粿粿今（1）日上傳17分鐘的影片回應，強調雙方在金錢觀、育兒觀很不一樣，常為了瑣碎小事爭執一整天，因此在今年母親節大吵一架後，提議分開，粿粿也坦承「不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為」，但強調那真的不是離婚的主因。對此，網友則認為長17分鐘的影片「轉移焦點」、「從頭到尾只有出軌是事實，剩下的都一面之詞」。

粿粿強調這3年來，范姜多次提離婚，透露雙方因金錢觀、育兒觀很不一樣，常為了瑣碎小事爭執一整天。（圖／粿粿臉書）

粿粿在長達17分鐘的影片中指出，今年7月7日范姜彥豐提出要她用1600萬「買離婚順序」，表示因為有人要爆料看好戲，後來范姜提供一個打折方案改拿1200萬，剩下的400萬供粿粿照顧家人。粿粿難過表示，「覺得婚姻走到這裡，一直以來談離的過程中，怎麼圍繞著都是錢」。

粿粿接著回應范姜彥豐的指控，強調這段期間一直都有在照顧家人，所有費用、家用都還是她在付；對於婚後財產協議，粿粿強調結婚前後都有談過，但是是范姜不願意，直到這次才提出要簽署協議換3年不能離婚；至於工作室的帳款，粿粿強調帳款完全透明清楚，「不可能去動到你的任何一份款項」；房子則是當初買的時候，就說好登記在粿粿名下。

粿粿強調這3年來，范姜多次提離婚，直到今年第一次由她提離婚，「因為我真的覺得我們的婚姻很難再繼續走下去」。粿粿接著表示，因生活經濟壓力對范姜來說負擔較重，家用部分自己一向負擔6到8成，還借錢給范姜投資，自己在照顧家務方面也沒有比較輕鬆，「因為我覺得我們都已經結婚了，這是我的選擇，那就是盡力互相體諒、互相包容」。

粿粿指出，與范姜彥豐生活中的快樂越來越少，兩人常為了瑣碎小事吵一整夜，在今年母親節大吵一架後，才提議分開。（圖／粿粿臉書）

不過因雙方金錢觀、育兒觀很不一樣，生活中的快樂也越來越少，粿粿表示，求范姜出席金鐘獎，但他當天晚到又提早離開，連祝福都沒有，兩人還常為了瑣碎的小事爭執一整晚，連朋友說要去「粿粿家」，而不是說「范姜家」，都可以吵到早上，直到今年母親節時又大吵一架，她才向范姜提議分開，沒想到反而是范姜不願意接受。

粿粿接著坦承因低估了自己在這個過程中脆弱的程度，「在這個情緒下，就是忽略了法律的部分，然後犯了錯，對不起。我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為，這樣不對的行為，也真的讓整件事變得根本完全不是原本的樣子。」也解釋自己是在很慌亂的情況下，才跟著范姜發了不應該發的誓，不過她強調「那真的真的不是離婚的主因」。

粿粿最後表示，沒有任何藉口想要為自己的錯辯解，對不起支持她的人，無論是家人、朋友，對不起讓他們受傷和失望，強調自己會勇敢的承擔跟面對錯誤，最後她再次跟所有被波及到的人鞠躬道歉。

粿粿坦承在談離婚的過程中，跟王子邱勝翊越走越近，「有逾矩的行為」。（圖／粿粿臉書）

對此，網友們議論紛紛，不少人批評，「沒離婚出軌就是不對，哪來那麼多廢話？」、「當然要跟妳談錢啊，不談錢不然彈鋼琴喔？」、「可以別轉移話題了嗎？你講了這麼多都只是你們夫妻之間的私事而已」、「怎麼出軌的人講的話都會一模一樣呀，然後開始指責另一半，說自己多可憐～」、「一個戴耳機，另一個是直接幫人戴綠帽，這破事也能拿出來講妳也是很好笑」、「你有沒有想過，是你讓愛你的人顯露惡的一面」。

不過也有網友點出不同看法，「雖然她真出軌，但他們婚姻聽起來確實就是互相折磨」、「如果其他方面真如女方所說，這段婚姻根本就是一直在內耗自己啊」、「一個時常把離婚掛嘴邊的人，即使自己心再怎麼強大，總有一天也會被影響」。



