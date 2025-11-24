17坪北歐風老屋改造，小家光影、貓咪與生活的精彩平衡

編輯 陳思靜｜圖片提供 成境設計

17坪的北歐風老屋，是一場以「人、貓與光」為主題的生活重塑。屋主夫妻希望在有限的空間裡，同時擁有男主人的書房、女主人的更衣室，以及貓咪自在穿梭的天地。設計師以此為核心，重新梳理動線，讓生活的節奏與光影的流動自然融合，打造出溫柔卻富有個性的居所。



整體以純白為主色，輔以麂皮漆帶出的個性灰，營造出細膩層次與柔和氛圍。客廳是生活的重心，也是光影最柔美的落點。設計師以不到頂的穿透式牆面界定客廳、餐廳與書房的區域，不僅保留開放感，也讓視覺有了流動的節奏。書房中設有展示櫃，成為男主人展現品味與收藏的小舞台，書香與生活氣息在這裡交融。廚房空間則以吧檯與餐桌延伸出社交的溫度，與客廳相隔卻不隔離，形成自然的互動軸線。沙發背牆巧妙串連中島與廚房區，讓烹飪、對話與休憩能在同一條視線上進行，生活因此更緊密。



在這樣的居所裡，貓咪也有專屬的生活領域，都讓牠們能自在遊走、探險與休憩，成為空間中最靈動的一抹風景。

走入主臥，灰色系的基調延續整體的柔和感。床頭牆向旁延伸，連結梳妝台與收納櫃，讓機能與美感相互平衡。設計師在每個轉折間，都讓空間回歸生活的本質，使人與貓都能安心、愜意地共享每一道光的溫度。

成境設計／李順程 KENNETH

地址：台北市大同區雙連街39巷23號

電話：02-25529600

Email：cto@ctodesign.com

網站：http://www.ctodesign.com/

