17坪柚木老屋的日光敘事，揉入無印風釀造歲月的溫潤

編輯 陳思靜｜圖片提供 寬月室內設計

17坪的老屋，卻在歲月的洗禮後，蛻變成了如無印良品般溫暖、純粹的居家港灣。全屋以沉穩的柚木色系為主軸，木質的肌理像是時光的指紋，揉進了人文的厚度。



踏入家門的那一刻，腳下是如藝術品般的青花瓷色花磚。設計師巧妙地以斜切角度與室內地板相接，透過異材質的火花，優雅地界定出入室的落塵區。為了不讓老屋常見的採光問題困擾居家生活，玄關與客廳之間摒棄了厚重的牆面，改以木質隔柵結合櫃體。這道會呼吸的屏障，不僅妥帖地收納了鞋履與生活瑣碎，更讓窗外的暖陽能無礙地穿透、流轉，在玄關灑下一地斑駁的光影。



走進核心區，客、餐廳採開放式設計，讓17坪的視野徹底釋放。電視牆與餐邊櫃共用同一立面，展現出一種和諧的秩序美。電視牆則保持極簡，側邊隱約的線條隔柵與玄關呼應，不僅增添了設計感，更讓立面顯得層次分明。臨窗處特別規劃了虛實交錯的長型櫃體。上方透空的櫃體，可擺放著旅途帶回的物件，展現居住者獨特的個人風格，而下方的門片櫃體，則悄悄收納了日常的雜亂。餐邊櫃採上下分離設計，上方的柚木色吊櫃裝載著生活的重量，下方的簡約白櫃則輕盈了視覺；中段留白的空間，正好放置那台飄著咖啡香的機器，或是幾只心愛的瓷杯。

推開主臥室的門，感官瞬間被暖色調包圍；在睡眠空間中沒有冗餘的裝飾，僅以簡潔俐落的木質櫃體滿足機能需求。

寬月室內裝修設計股份有限公司／Evan、大雄、Rick

地址：台北市信義區虎林街108巷138號

電話：0800-555848

Email：eiffel.ilan@gmail.com

網站：https://www.kuanmoon.com/

