17坪老屋翻新改造現代風，灰階語彙×異材質形塑理性而溫柔的工作空間

編輯 游芷涵｜圖片提供 知域設計 X 一己空間制作

小編帶你看好宅

17坪的老屋在重新梳理空間機能與設計語彙後，轉化為一處結合設計、討論與創作的全新工作場域。設計團隊以現代風格作為主軸，回應空間本質，也重新定義工作與交流的可能性；透過材質、比例與光線的細膩鋪陳，使原本受限尺度的老屋，在保有沉穩基調的同時，展現出俐落而內斂的專業形象。灰調石材與特殊漆相互交織，形塑出極簡卻不單薄的美學語言，層次隨著光影流動而逐漸顯現，讓空間在理性與感性之間取得恰到好處的平衡。



入口處捨棄純粹的灰與白，改以帶有米色調的灰白色鋪陳，使空間在低彩度中仍保有溫度，視覺感受更為親近。俐落的黑色鐵件結合圓柱結構，搭配霧面玻璃所構成的牆面，並以圓拱形門洞作為引導，在剛毅與柔和之間建立起舒適而穩定的平衡。隱約流動的光帶映照出柔和氛圍，使人由外而內，自然進入空間節奏之中。入口立面以黑色霧面質地為主體，內凹的金屬字細膩點綴，低調卻富含層次，展現品牌質感。步入室內，特殊漆塗佈的牆面延展出一排列展開的內凹展示格，將過往作品有序陳列，不僅讓來訪者在等候期間得以細細品味，也傳遞著設計累積的深度與品牌格調。洽談區保留適度留白，使空間得以呼吸，光影在牆面與天花間游移，陪伴著靜謐而專注的對話，營造出沉穩且不具壓迫感的交流場域。延續入口的設計語彙，區隔洽談區與辦公區的圓拱形折疊門結合霧面玻璃，於開啟時讓視線與光線自由穿透，使整體空間更顯通透與開闊；當折門闔上，仍維持場域的獨立界定，同時保有柔和的視覺穿透感。

廣告 廣告

小編的最愛

空間內設置兩間會議室，其中一間的天花以圓弧線條搭配光帶，柔化視覺並引導動線，同時巧妙隱藏吊隱式冷氣設備，在不全面壓低天花高度的前提下，維持空間的舒適尺度。設計重心自然引導至牆面的投影布幕，不僅聚焦視線，也一併修飾原有樑柱；黑鐵格柵與特殊漆的搭配，進一步堆疊出沉穩而細膩的質感層次。另一間會議室則保留老屋原有的天井，讓自然光線由上方灑落，為空間注入生動氣息；天花的圓弧造型結合方形光帶，構築出豐富而有節奏的層次變化，抬頭望去，一盞造型吊燈宛如月亮靜靜懸掛其上，為空間增添一抹溫柔而詩意的表情。

知域設計 X 一己空間制作／劉啟全、陳韻如、方人凱

地址：台北市大同區雙連街53巷27號

電話：02-25520208

Email：norwe.service@gmail.com

網站：https://www.norwe.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>知域設計 X 一己空間制作

立即聯絡>>>知域設計 X 一己空間制作