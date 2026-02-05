「17天沒見爸！」《豆腐媽媽》演員替身墜落意外 民視回應了

《豆腐媽媽》傳出工安意外，演員替身家屬上網求助。資料照片、翻攝Threads



民視八點檔連續劇《豆腐媽媽》傳出工安意外，一名演員替身的家屬透過Threads上發文表示「已17天沒見到爸爸了」，據悉是1月20日拍戲時出了意外。民視今表示，據了解，演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。

一名《豆腐媽媽》演員替身的家屬在Threads發文，文中說「今天已經第17天沒有看到爸爸了」，雖然沒有特別說明意外情況，但文末詢問 1月20號在民視拍攝時出的意外，疑似表達不滿。

民視最新的聲明全文，表示該演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。

民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金，目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。

