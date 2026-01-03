17家業者優惠比一比！北捷QR Code乘車正式上線 信用卡、優惠方案全解析

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北捷運自今（3）日起全面開放QR Code乘車碼進出站，同步導入多元支付新制，全線閘門支援17家金融機構與電子支付業者。北捷表示，乘車碼使用方式與悠遊卡、一卡通等儲值卡相同，同樣可累積常客優惠；配合制度上路，多家金融業者也同步推出回饋與抽獎活動，盼吸引民眾嘗試以手機掃碼搭捷運。

民眾搭乘捷運時，只需開啟電子支付APP內的「QR乘車碼」，在閘門掃碼即可通行。（圖／記者鄧宇婷攝）

北捷指出，本次開放的QR乘車碼涵蓋TWQR平台與電子支付兩大類，其中TWQR平台包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司共9家金融機構；電子支付則包含悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈＋PAY、台新Pay等8家業者，合計17家。

民眾搭乘捷運時，只需開啟電子支付APP內的「QR乘車碼」，在閘門掃碼即可通行，車資將直接自電子支付帳戶扣款；若出站時帳戶餘額不足支付當趟車資，將由支付業者代墊一次。

在信用卡部分，北捷說明，自1月3日起啟動為期6個月的信用卡感應乘車測試，現階段僅開放得標廠商台新銀行所發行的信用卡，或綁定台新卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，旅客於手機解鎖後，可在閘門「信用卡」區感應進站。北捷預計於7月擴大開放所有國、內外信用卡，並支援Apple Pay ECP免解鎖快速過閘功能。台新銀行資深副總經理黃天麟表示，此次導入信用卡與行動支付乘車，除增加支付彈性，也有助於推動智慧城市發展，透過「收」與「付」的整合，為城市交通提供更便利、低碳的移動選擇。

至於QR乘車碼是否可搭乘公車，北捷指出，目前悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等5家業者，已支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車，其中悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay３家業者仍可享有公車與捷運轉乘優惠。不過，信用卡及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付，尚無法用於公車。台北市交通局公共運輸處綜合規劃科長劉國著表示，現行公車系統尚未開放信用卡及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay方式搭乘，相關使用範圍仍以捷運為主。

為鼓勵民眾嘗試新制，北捷與17家支付業者自1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，凡綁定乘車碼並以乘車碼搭乘捷運，即可參加抽獎，每月將抽出10名贈送999點捷運點數、300名贈送99點捷運點數；此外，當月有乘車紀錄者，還可再獲得一次抽獎機會，每月抽出10名捷運一日票得主。

各家金融機構亦陸續加碼回饋。台新銀行推出「新戶綁定國際Pay感應乘車享最高10次免費」方案，信用卡新戶於活動期間內，每次搭乘最高回饋30元、每人最高300元；既有卡友亦可透過APP領券，享有最高5次免費搭乘優惠。

玉山銀行則表示，民眾可透過玉山Wallet綁定玉山信用卡、簽帳金融卡或帳戶，出示QR Code搭乘捷運。自即日起至12月31日，使用玉山Wallet乘車碼搭乘北捷，可享玉山e point最高折抵100%車資，另搭配北捷常客優惠，最高可回饋15%，回饋金將每月自動入帳至電子支付帳戶。



