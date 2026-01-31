17年不間斷寒冬送暖 劉建國攜手書法名家捐發票送春聯

立委劉建國攜手書法名家黃登仕舉辦捐發票送春聯活動，集結愛心物資，關懷弱勢家庭溫暖過年。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】立法委員劉建國關懷弱勢不間斷，已連續第十七年舉辦「捐發票送春聯」寒冬送暖公益活動。今年再度邀請書法名家黃登仕老師率領書法班師生共襄盛舉，透過市區人潮凝聚愛心，募集發票全數捐贈世界和平會及華山基金會，協助獨居長者與弱勢家庭溫暖過好年。

立委劉建國攜手書法名家黃登仕舉辦捐發票送春聯活動，集結愛心物資，關懷弱勢家庭溫暖過年。（圖／記者洪佳伶攝）

「新年福氣到、寒冬送暖暨捐發票送春聯」公益活動於今（31）日在斗六火車站熱鬧登場，現場並邀請雲林縣愛無礙協會不老樂團演奏，吸引大批民眾踴躍捐出發票兌換春聯，洋溢濃厚年節氣氛。明（2月1日）上午9時至12時，活動將移師斗南火車站前廣場舉行，歡迎民眾持5張今年1月發票兌換黃登仕老師與學生現場揮毫的春聯。

廣告 廣告

立委劉建國攜手書法名家黃登仕舉辦捐發票送春聯活動，集結愛心物資，關懷弱勢家庭溫暖過年。（圖／記者洪佳伶攝）

劉建國表示，今年特別結合民進黨雲林縣黨部及縣內多家愛心企業共同募集物資，包括富莅尚貿食品有限公司米粉、古坑綠色隧道果菜生產合作社仙草茶、峰崢生技有限公司黑蒜精、東勢鄉VDS胡蘿蔔汁、味王公司王子麵、斗南鎮農會越光米等，將送往斗六市800多戶中低收入家庭，讓鄉親在寒冬中感受到實質關懷與社會溫暖。

立委劉建國攜手書法名家黃登仕舉辦捐發票送春聯活動，集結愛心物資，關懷弱勢家庭溫暖過年。（圖／記者洪佳伶攝）

劉建國強調，這不只是物資的傳遞，更是一場愛的接力賽，看見長輩領取物資時的笑容，更堅信只要團結一心，家鄉的冬天永遠充滿陽光。黃登仕老師也表示，每年帶領學生參與公益揮毫，是希望以書法傳遞祝福、培養學生回饋社會的精神，並與愛心團體攜手為社會注入更多正向力量。

立委劉建國攜手書法名家黃登仕舉辦捐發票送春聯活動，集結愛心物資，關懷弱勢家庭溫暖過年。（圖／記者洪佳伶攝）