17年不間斷寒冬送暖 劉建國攜書法名家捐發票送春聯

【警政時報 崔兆慧／雲林報導】景氣持續低迷，社福團體年終募款更顯艱辛。為替弱勢族群募集資源、傳遞溫暖，立法委員劉建國攜手書法名家黃登仕，連續第17年舉辦「捐發票送春聯」寒冬送暖公益活動，號召民眾以實際行動支持弱勢家庭與獨居長輩。

立法委員劉建國攜手書法名家黃登仕，連續第17年舉辦「捐發票送春聯」寒冬送暖公益活動。（記者翻攝）

劉建國服務處與黃登仕共同舉辦的「新年福氣到、寒冬送暖暨捐發票送春聯」活動，今（31）日於斗六火車站熱鬧登場。現場邀請雲林縣愛無礙協會不老樂團演奏助陣，吸引不少民眾攜帶發票兌換春聯，年節喜氣洋溢。主辦單位表示，所募集的發票將全數捐贈世界和平會與華山基金會，用於照顧受飢兒童、獨居老人與弱勢家庭。

主辦單位預告，明（1）日上午9時至12時，活動將移師斗南火車站前廣場舉行，民眾持今年1月的5張發票，即可現場兌換黃登仕與其學生揮毫的春聯。

劉建國表示，與黃登仕合辦捐發票送春聯活動邁入第17年，今年特別結合民進黨雲林縣黨部及多位在地愛心企業家募集物資，攜手為斗六市800多戶中低收入家庭送暖。捐贈物資包含富莅尚貿食品有限公司提供的米粉、古坑綠色隧道果菜生產合作社的仙草茶、峰崢生技有限公司的黑蒜精、東勢鄉VDS胡蘿蔔汁、味王公司的王子麵，以及斗南鎮農會的越光米等，讓弱勢家庭在寒冬中感受實質關懷。

「這不只是物資的傳遞，更是一場愛的接力賽！」劉建國感謝企業與民眾踴躍響應，也分享看見長輩領取物資時的笑容，讓他深刻感受到社會凝聚的溫度與力量。

立法委員劉建國（右）。（記者翻攝）

黃登仕指出，每年都會帶領書法班學生參與公益揮毫，期盼以書法藝術帶動社會祥和，並與愛心團體合作幫助弱勢，這也是他教學的初衷與使命。

