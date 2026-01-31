17年不間斷！立委劉建國寒冬送暖做公益

▲立委劉建國(中)寒冬送暖17年不間斷。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】近年來因景氣寒冬，社福團體年終為弱勢群族募集善款更為困難，立委劉建國邀請書法大師黃登仕帶領優秀書法老師，第十七年舉辦捐發票送春聯公益活動，希望藉由市區人潮帶動愛心活動熱度，發票將全數捐贈世界和平會及華山基金會，讓獨居老人及弱勢家庭也可溫暖過好年。今年也特別號召民進黨雲林縣黨部及縣內多位愛心企業家募集物資一起結合攜手送給需要幫助的鄉民們寒冬送暖，希望能幫助斗六市800多戶中低收家庭能過個好年讓他們感受到社會的溫暖～

立委劉建國服務處與書法大師黃登仕共同舉辦的新年福氣到、寒冬送暖暨捐發票送春聯公益活動，（31日）在斗六火車站登場，現場還有雲林縣愛無礙協會的樂團演奏吸引許多民眾準備發票兌換大師春聯，洋溢熱鬧喜氣。

▲立委劉建國邀請書法大師黃登仕帶領優秀書法老師，第十七年舉辦捐發票送春聯公益活動，希望藉由市區人潮帶動愛心活動熱度，發票將全數捐贈世界和平會及華山基金會。(記者劉春生攝)

禮拜日（2月1日）上午9點到12點，還有一場在斗南火車站前廣場舉辦，歡迎民眾持5張今年1月發票，就可換取黃大師與學生們現場揮毫春聯。

劉立委表示，與黃大師合辦捐發票贈春聯愛心公益活，今年邁入第十七年，今年雲林縣愛無礙協會不老樂團也參與現場演奏，協助帶動愛心公益活動熱度。立委劉建國特別感謝此次捐贈愛心物資有富?尚貿食品有限公司提供的米粉、古坑綠色隧道果菜生產合作社的仙草茶、峰崢生技有限公司的黑蒜精、東勢鄉VDS胡蘿蔔汁、味王公司的王子麵、斗南鎮農會的越光米等。讓800多戶家庭在寒冬中感受到最真誠的關懷。

「這不只是物資的傳遞，更是一場愛的接力賽！」劉立委指出感謝多家企業共同響應。

▲華山基金會致贈感謝狀給立委劉建國感謝舉辦捐發票送春聯公益活動。(記者劉春生攝)

看著長輩們領暖心物資時露出的笑容，劉立委深深覺得，只要我們團結一心，家鄉的冬日永遠會有陽光！

劉立委說，更重要的是，藉由黃大師現場揮毫送春聯，除提供春聯讓民眾增添新年氣氛，並將大家捐出的發票照顧弱勢族群，讓受饑兒及獨居老人能過好年。

書法名家黃登仕指出，每年都會帶領書法班學生參加揮毫春聯做公益，希望藉此帶動社會祥和氣氛，並結合愛心團體幫助弱勢朋友，這也是他教學的目的。