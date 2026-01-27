17年來最熱 墨爾本烈日燒烤、澳網嚴陣以待

路透社報導，澳洲東南部的強烈熱浪引發了叢林大火的威脅，墨爾本(Melbourne)今天(27日)預料將迎來近17年來最熱的一天，有數以百計的鄉鎮居民被下令立即撤離家園。

澳洲氣象局(Australian Bureau of Meteorology)表示，墨爾本的氣溫可能達到攝氏45度，至於嚴重到極端程度的熱浪，在本週稍晚逐漸緩和之前，預料將在今明兩天達到高峰。

在澳洲人口第二大的維多利亞州(Victoria)，這場熱浪升高了各地的火災危險。在奧特威角(Otway)地區快速延燒的叢林大火，已經讓大約1萬公頃的土地化為焦土。

官員警告，預料今天稍晚的強風可能導致火勢進一步蔓延，對住家造成威脅。

維多利亞州鄉村消防局(Country Fire Authority)局長赫弗南(Jason Heffernan)告訴澳洲廣播公司新聞網(

ABC News)，下午5點左右(台灣時間下午2點)的強風可能造成最嚴重的破壞，讓火勢蔓延。

赫弗南表示，緊急救援人員已走訪了大約1100戶住家，並對約1萬支手機發送簡訊，呼籲居民撤離這個地區。

隨著官方試圖降低發生新火災的風險，維多利亞州已發布全面禁火令。

在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽(Australian Open)主辦單位表示，關於戶外球場的賽事和球場的屋頂關閉，將遵照澳網的極端高溫天候規範。至於輪椅網球比賽則已延至28日舉行。

在內陸城鎮方面，預料氣溫將達到攝氏40度以上。氣象局表示，位於墨爾本西北440公里處、人口只有1千出頭的奧延鎮(Ouyen)，熱浪可能飆上攝氏49度。