17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍

生活中心／張尚辰報導

癌症是台灣的頭號死因。台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享，一名患者17年前因為口腔癌開刀治療，一直都有定期追蹤，沒想到，最近卻又發現得了食道癌。對此，李正喆表示，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有這些習慣的人的123倍；得到食道癌的機率則高出195倍。

近日，李正喆在臉書發文，指出有一名口腔癌患者，在17年前開刀後就持續追蹤到現在，情況很好也都沒有復發，該患者也在當初開刀後，就下定決心戒掉抽菸、喝酒以及嚼檳榔等習慣，不幸的是，最近檢查又發現得了食道癌。

廣告 廣告

對此，李正喆說明，口腔癌與食道癌是好兄弟，患者經常會同時或先後得到這兩種癌症，主要是這兩種癌症同樣都和菸、酒、檳榔有著密切的關連，「同時有菸酒檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有此習慣人的123倍，得到食道癌的機率則高出195倍」。

李正喆進一步說，接觸菸、酒、檳榔過後，即便已經戒掉了，但它們對身體黏膜組織的傷害已經造成，「這些跟菸酒檳榔接觸的黏膜，從口腔開始，往下到咽喉、食道，通通都成為受害者，未來都有可能產生惡性腫瘤」。

根據國民健康署統計，曾經得過口腔癌的男性患者，未來如果再發生第二個原發部位的癌症，最常見的部位除了是口腔的其他部位外，就是食道癌，發生的機率可以高達1.4%。

最後，李正喆強調，菸、酒、檳榔真的是不能碰，一旦開始接觸，身體的健康就不會再回頭了，未來可能會一步步邁向生病、癌症，甚至導致死亡的結局。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

更多三立新聞網報導

7旬婦半年瘦10公斤！超音波一照竟罹「癌王」 醫曝3大症狀別輕忽

得糖尿病不自知！醫曝臉上恐出現「7徵兆」 示警：中3個快就醫

食用油別亂用！醫曝「1類油」恐刺激4癌細胞生長 選油標準曝光

他驚北部1地「已沒有台灣人」！在地人笑：出門即出國

