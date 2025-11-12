17年前殺死人妻女友 假釋又殺現女友 檢聲押獲准
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
桃園一名李姓男子，17年前因不滿交往的歐姓人妻女友與他分手，下狠手殺死歐女，被判刑18年6月，入監服刑10年後假釋出獄，竟於10日上午涉嫌再勒斃周姓前女友，桃園地檢署認李男涉犯重罪，有逃亡反覆實施犯罪之虞，向桃園地院聲請羈押獲准。
桃檢表示，10日下午接獲桃園市警平鎮分局通報李姓被告（男、民國65年次）殺人案件，即指派外勤檢察官偵辦，經檢察官指揮鑑識小組現場勘查蒐證及率同法醫前往相驗，並訊問李姓被告及相關證人後，認李姓被告因感情因素不滿其前女友即周姓被害人，於10日上午6時30分許，至被害人桃園市平鎮區住處前，以勒頸方式殺害被害人，而涉有殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，於11日向法院聲請羈押獲准。
李男於97年間因犯殺人案件，經法院判處應執行有期徒刑18年6月確定，並於98年6月9日入監執行，嗣於108年12月6日假釋出監，並付保護管束，保護管束期間為108年12月6日至114年9月5日，並於114年9月5日保護管束期滿，竟不知悔悟再犯本案。
桃檢指出，獲悉本案後即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，提供家屬關懷保護服務，相伴家屬面對傷痛，本案進入審理程序後，亦將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
