17年前遭親人強制猥褻 被害女子隱忍成年後提告 姨丈被判刑

〔記者李立法／屏東報導〕女子「小葳(化名)」17年前就讀國小五年級時遭親姨丈強制猥褻，多年來無法擺脫身心受創的陰影，直到成年後決定向姨丈提告，屏東地院檢視相關事證後，認定小葳姨丈的犯行成立，依強制猥褻罪判刑3年10個月，可上訴。

小葳2008年4月間借宿姨丈住處時，遭姨丈揉按並以口舔吻胸部，小藏不敢反抗，1個月後才向學校老師、同學及母親反映，校方接獲通報遂展開調查，校方及當地縣市政府雖有輔導機制，但小藏仍難以走出遭親人侵犯的陰影，直到成年後決定對加害人親姨丈提告妨害性自主，檢方去年進行調查後，認定犯罪事實，對小葳的姨丈提起公訴。

屏東地院認為，案時被害人正值青春期初期，屬人格發展重要階段，竟遭身為姨丈的被告強制猥褻，因而身心受創、性格改變，直至被害人成年後自行提出告訴前，長達十年多期間，被告未曾向被害人當面坦認錯誤及致歉，或致力於和解、修復，以撫平被害人所受心靈傷害，嚴重影響被害人身心及生涯發展，堪認被告犯行所生損害結果實屬嚴重，依強制猥褻罪判處3年10個月徒刑。

