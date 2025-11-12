17年前「太愛了」勒斃姐弟戀女友！桃園男出獄再殺前任 重演情殺惡夢

（記者張芸瑄／桃園報導）桃園市平鎮區10日清晨驚傳命案！49歲李姓男子疑因感情糾紛，前往前女友周姓女子住處附近勒斃對方。警方到場後當場逮人，訊後依殺人罪嫌送辦，法院已裁定羈押禁見。令人震驚的是，李男竟是17年前轟動全台的「姊弟戀婚外情殺人案」兇手，當年也曾以「太愛她」為由殺害情人。

根據調查，李男曾於2008年因情殺入獄。當時45歲的歐姓女子已婚，丈夫長期在中國經商，期間她與在超商打工的李男結識，兩人逐漸發展婚外情。交往一年多後，歐女提出分手，李男不甘心，於2008年7月29日前往歐女住處停車場，徒手將對方勒斃。

示意圖／桃園市平鎮區10日清晨驚傳命案。（擷取自 免費圖庫freepik）

犯案後，李男打電話給歐女的女兒，坦承「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛她了」，女兒趕到現場時，母親已明顯死亡。李男一度撥打派出所電話稱要自首，警方到場卻不見人影，直到歐女女兒報案後才查出他拿走存摺逃逸。最終李男遭逮捕，法院依殺人罪判刑18年6月，服刑10年後於2019年假釋出獄。

重獲自由後，李男與51歲周姓女子交往，不料感情再度生變。據悉，兩人近期因分手爭執，李男疑似無法接受分開，於10日清晨6時30分前往周女住處外埋伏，趁機將她勒斃。警方獲報趕抵現場時，周女已明顯死亡。

全案目前由桃園地檢署指揮偵辦，李男被移送後遭法院裁定羈押禁見。警方指出，詳細犯案經過及動機仍待進一步釐清。

