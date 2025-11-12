17年前「姊弟戀」殺人坐牢！假釋出獄又犯 勒斃前女友
桃園平鎮發生一起驚人命案，一名49歲李姓男子涉嫌勒斃51歲前女友後向警方自首。檢警調查後發現，這名男子17年前曾以相同手法殺害一名前女友，當時被判刑18年6個月，於2019年假釋出獄。令人震驚的是，他在假釋後再次因感情糾紛犯下相同罪行，桃園地檢署已向法院聲請羈押獲准，並立即通報犯罪被害人保護協會提供被害人家屬關懷服務。
10日清晨6時許，桃園平鎮發生女子遭人殺害案件，嫌犯卻直到下午2時許才自首。警方和救護車抵達現場時，發現51歲女子已無呼吸心跳。附近居民表示，被害人疑似是被前男友用繩子勒斃。據了解，49歲李姓嫌犯犯案後曾持刀傷害自己，造成手腕割傷和腹部撕裂傷，疑似因失血過多一度暈倒，醒來後才決定報警自首。
檢警進一步調查發現，李姓男子17年前曾犯下類似案件。2008年7月，目擊民眾發現一名女子脖子有傷，疑似被勒死。當時李姓嫌犯與比他大13歲的女子談姊弟戀，因不滿被分手，在大樓地下停車場將前女友徒手勒死，因此被判刑18年6個月。2019年假釋出獄後，他在去年7月於美髮店認識被害人並開始交往，後來因生活瑣事發生衝突，最終釀成悲劇。
桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，李姓被告經檢察官訊問後認涉犯殺人罪嫌，檢方向法院聲請羈押獲准，並立即通報犯保協會提供被害人家屬保護關懷服務。附近居民對此表示憤怒，認為這類罪犯「可能需要再關久一點，要不就是執行死刑比較快，司法制度有問題」。
曾因殺人入獄，假釋後竟然又犯案，司法的寬容似乎沒讓他記取教訓，如今悲劇重演，奪走一條無辜生命。
《TVBS新聞網》提醒您：
◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113
◎法律扶助基金會：(02)412-8518
17年前「姊弟戀」狠殺婦！男出獄又勒斃前女友 黑歷史曝
桃園平鎮命案！殺人入獄10年獲假釋 前科男又勒斃前女友遭羈押
苗栗男隨機砍3人！吸毒綁菜刀出門尋獵 檢：求處無期徒刑
和我妻有曖昧？ 赴華山文創園區毆酒商 打斷3顆牙
黑幫洗錢集團涉勾結律師洩密 新北警溯源再逮1執業律師
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊偵辦，自稱竹聯幫弘仁會成員的陳姓男子等人，涉嫌與詐騙集團合作，再透過投資虛擬貨幣方式洗錢。過程中檢警發現，竟有多名律師涉嫌與陳姓兄弟合作，洩露偵查秘密。新北刑大表示，雖已約談3律師到案說明，今（12）天員警再度出動，前往台北市1家律師事務所，逮捕另1名涉案的30歲孫姓律師。 新北市刑警大隊表示，繼破...匯流新聞網 ・ 15 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲「才和2人一同工作」：心裡蠻難過的
網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，當晚同房的黃明志遭拘捕二度延扣，去年曾與黃明志一起工作的吳宗憲，今（12日）上中天《綜藝OK啦》錄影也透露，事發前才和黃明志、謝侑芯一同工作，對於發生憾事深感心痛。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
17年前殺死人妻女友 假釋又殺現女友 檢聲押獲准
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 桃園一名李姓男子，17年前因不滿交往的歐姓人妻女友與他分手，下狠手殺死歐女，被判刑18年6月，入監服刑10年後假釋出獄，竟於10日上午涉嫌再勒斃周姓前女友，桃園地檢署認李男涉犯重罪，有逃亡反覆實施犯罪之虞，向桃園地院聲請羈押獲准。 桃檢表示，10日下午接獲桃園市警平鎮分局通報李姓被告（男、民國65年次）殺人案件，即指...匯流新聞網 ・ 15 小時前
謝侑芯離世前一天「才見吳宗憲」 畫面全部要刪光
黃明志涉及網紅謝侑芯猝逝事件，因當晚與對方同房遭到拘捕，9日遭到二度延扣，黃明志堅持自己是無辜的，對於指控一概否認。吳宗憲12日受羅志祥邀請，上《綜藝OK啦》錄影，他表示自己在出事前一天，才跟兩人一起工作。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
詐騙包裹寄超商！店員機警拖延車手等警到場 分局長親赴頒獎金
【記者江孟謙／新北報導】三重警方日前獲報，轄內某7-11超商疑似收到詐騙包裹，店員機智拖延車手結帳速度，等待警方到場，立即拆穿車手身分並查獲詐騙包裹。隔日三重分局長黃國政親自前往該7-11門市頒發獎狀及獎金，即時感謝超商店員一同打擊詐欺犯罪。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
衛浴裝修術！掌握設計三大關鍵：防潮、機能、收納
從洗漱、如廁到沐浴，衛浴空間不僅開啟居住者美好的一天，當人們下班回家後更洗淨一身的疲憊，衛浴空間乃是日常生活中最私密且使用頻率極高的區域，同時也是潮濕與機能複雜度最高的空間之一。如何兼顧防潮、機能配置與收納效率，是值得思考的問題，以下條列三大要點，協助讀者打造兼具實用與美感的理想衛浴空間。id SHOW ・ 1 天前
恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園平鎮週一（10號）發生一起情殺案！49歲的李姓男子不滿女友提分手，兩人談判破局，李姓男子一氣下勒斃女友！現在被查出，這名李姓男子17年前，也因感情問題殺死女友！沒想到假釋出獄後，再度犯案！現在，檢方向法院聲請羈押獲准。民視 ・ 15 小時前
偷車賊反抗拒捕掏「螺絲起子」攻擊警 「警棍」伺候 強行壓制
高雄市民眾機車遭竊，警方僅花2小時就鎖定嫌犯行蹤，在仁武地區發現嫌犯正準備騎贓車離開。嫌犯拿螺絲起子揮舞作勢攻擊，員警曾明耀見狀立即拔棍制伏，一陣肉搏後成功逮捕嫌犯。調查發現，這名48歲黃姓嫌犯涉及多起竊盜案，除竊盜罪外還加上妨害公務罪。警方讚揚曾明耀不畏危險的英勇表現，守護民眾安全！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
回家即刻進入「放空模式」！藝術塗料與木皮在都市裡感受到自然侘寂，全戶除濕與智能設計滿足細節控懶人夢
女屋主表示：「對我來說，家應該是一個感覺沈穩明亮、舒服自在的休憩空間。」而男屋主則覺得：「家要舒適，就是要讓我回家之後盡可能不要做事。」設計師綜合新婚夫妻對於新家的願景，整個 20 坪空間選擇以沈穩的木皮混搭帶有粗獷紋理的藝術塗料，建構出帶有些許侘寂感的日式無印風。而空間內路調整格局發揮坪效，做出了一個儲藏室與日式玄關外，全戶除濕與智能設計，大大滿足了男屋主回家就是不做事、只放鬆的夢想生活。設計家 ・ 21 小時前
涉勾結黑幫詐團洩密 檢警拘提涉案律師 (圖)
檢警獲報指3名律師為假投資詐欺集團辯護時，涉嫌洩密給其他共犯，已諭令3人交保，後序再查出孫姓律師（左2）也涉嫌洩密，12日發動搜索拘提，警方詢後將孫男移送北檢複訊。中央社 ・ 15 小時前
台北國際青年科學論壇 海內外學子齊聚交流 (圖)
2025台北國際青年科學論壇（TIYSF）11、12日舉行，來自日本、新加玻、越南、泰國及馬來西亞9所高中與18所台灣高中，逾150名高中學子齊聚交流。中央社 ・ 15 小時前
苗栗男出獄涉犯隨機殺人案 檢起訴求處無期徒刑
（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）48歲邱姓男子出獄半年又再次犯案，10月2日在苗栗市持刀攻擊刺傷2名學童及1名男子，案經苗栗地檢署檢察官偵結，依殺人未遂罪嫌起訴，並具體求處無期徒刑。中央社 ・ 1 天前
林口AI園區開發率低 侯友宜：評估調整招商條件
（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市林口工一工業區規劃成為AI智慧產業園區，但僅3家廠商動工進駐，國民黨議員蔡淑君批開發率低。市長侯友宜表示，評估調整招商條件，希望進駐廠商能愈多愈好。中央社 ・ 15 小時前
桃園男子17年前殺女友 假釋出獄又涉勒斃新女友
（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市李姓男子17年前因殺害歐姓女友遭判刑18年6月入監，民國108年假釋，本月10日另涉嫌勒斃周姓前女友。桃園地檢署今天表示，已依殺人罪嫌向桃園地方法院聲請羈押獲准。中央社 ・ 20 小時前
台北國際青年科學論壇 打造跨國高中生交流平台
（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北市教育局今天表示，「2025台北國際青年科學論壇（TIYSF）」11、12日在北一女中舉行，計6國、27校參與。台北市長蔣萬安說，此為國內首創為高中生打造的國際科學交流平台。中央社 ・ 15 小時前
苗栗隨機砍人案偵結！邱男出獄半年又傷人 檢方建請重判無期徒刑
[Newtalk新聞] 苗栗10月2日爆發隨機砍人案，剛出獄半年的48歲邱姓男子選在同一地點再度砍人，刺傷2名學童及1名男子，苗栗地檢署昨日偵結，認邱男涉犯殺人未遂罪3次，且曾有殺人未遂前科，習性兇殘，建請法官重判無期徒刑。 苗栗地檢署指出，邱姓男子持刀隨機攻擊學童，遭警方拘提到案後，經檢方向法院聲請羈押獲准，檢察官昨日偵查終結，以涉犯兒童及少年權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯殺人未遂（2次）、殺人未遂（1次）、公共危險等罪嫌起訴。 檢方指出，此案被害人均與邱男毫無嫌隙、糾紛，也未有任何刺激其情緒行為，邱男卻持刀隨機對多名素昧平生被害人身體要害部位攻擊、揮刺，其中2名被害人為國小柔弱女性兒童，幾無反擊之能力，除造成被害人極大身心創傷，行兇過程為多人目睹，引發社會恐慌，危害公共秩序與社會安寧甚鉅。 檢察官認為，邱男曾在2015年間，持剪刀攻擊多名被害人，早有殺人未遂前科，也經法院判處重刑並執行完畢，可見邱男對刑罰反應力極為薄弱，且邱男有持利器隨機攻擊被害人要害部位的兇殘習性，為保護重要法益及社會安全，建請法官重判無期徒刑，以示儆懲。查看原文更多Newtalk新聞報導高雄大樓火警 上百住新頭殼 ・ 1 天前
桃園49歲男假釋剛滿月又勒斃前女友 法院揭羈押理由曝光
更令人震驚的是，檢警調查發現，李男17年前就曾犯下幾乎一模一樣的命案，他於2008年間因不滿交往中的已婚歐姓女子提出分手，當場將對方勒斃，最終遭判刑18年6月，服刑10年後假釋出獄，2024年9月假釋期滿，沒想到才自由不過數月，竟又重蹈覆轍，再次因感情糾紛奪人性命。據了...CTWANT ・ 16 小時前
喝醉性情大變！當街毆打20歲同性配偶打到傘都斷了
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導酗酒當街毆打同性配偶！新北市新莊有一名男子指控被丈夫打得滿身傷，兩人原本開心在ｋｔｖ唱歌跳舞，沒想到丈夫喝醉酒，性情大變，不僅咆哮辱罵店員跟他，甚至用雨傘狂打被害人將近10分鐘到傘斷掉。被害人被打得滿身傷，不但要申請保護令，也決定結束婚姻關係。民視 ・ 13 小時前
不是第一次！桃園男昔當小王殺已婚婦 假釋後「因不願分手」又殺人
其實這名李姓嫌犯不是第一次殺人，17年前他不滿大他12歲，且已婚的歐姓女友提分手，因此將對方活生生勒斃，當時遭判18年6個月有期徒刑，不過他在2019就假釋出獄，甚至後來還謀得上市電子廠職務，工作了5年。但這回卻又以同樣方式殺人，讓民眾怒批根本根本是不定時炸彈，不應該再有第二次機會，律師則分析，要聲請假釋都有一定門檻。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲跳水辯「找錢包」
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風來襲，讓宜蘭昨（11）天下了一整天的雨，許多地方變成水鄉澤國，羅東鎮通往五結的大同地下道更是遭雨水淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，不過，深夜卻有3年輕人穿著泳褲，把下水道當成游泳池，把橋墩輪流跳水，讓民眾直呼太危險。民視 ・ 15 小時前