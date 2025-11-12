17年前「姊弟戀」殺人坐牢！假釋出獄又犯 勒斃前女友

桃園平鎮發生一起驚人命案，一名49歲李姓男子涉嫌勒斃51歲前女友後向警方自首。檢警調查後發現，這名男子17年前曾以相同手法殺害一名前女友，當時被判刑18年6個月，於2019年假釋出獄。令人震驚的是，他在假釋後再次因感情糾紛犯下相同罪行，桃園地檢署已向法院聲請羈押獲准，並立即通報犯罪被害人保護協會提供被害人家屬關懷服務。

桃園平鎮驚傳命案，男殺人假釋出獄又犯案，勒斃前女友。（圖／TVBS）

10日清晨6時許，桃園平鎮發生女子遭人殺害案件，嫌犯卻直到下午2時許才自首。警方和救護車抵達現場時，發現51歲女子已無呼吸心跳。附近居民表示，被害人疑似是被前男友用繩子勒斃。據了解，49歲李姓嫌犯犯案後曾持刀傷害自己，造成手腕割傷和腹部撕裂傷，疑似因失血過多一度暈倒，醒來後才決定報警自首。

廣告 廣告

檢警進一步調查發現，李姓男子17年前曾犯下類似案件。2008年7月，目擊民眾發現一名女子脖子有傷，疑似被勒死。當時李姓嫌犯與比他大13歲的女子談姊弟戀，因不滿被分手，在大樓地下停車場將前女友徒手勒死，因此被判刑18年6個月。2019年假釋出獄後，他在去年7月於美髮店認識被害人並開始交往，後來因生活瑣事發生衝突，最終釀成悲劇。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，李姓被告經檢察官訊問後認涉犯殺人罪嫌，檢方向法院聲請羈押獲准，並立即通報犯保協會提供被害人家屬保護關懷服務。附近居民對此表示憤怒，認為這類罪犯「可能需要再關久一點，要不就是執行死刑比較快，司法制度有問題」。

曾因殺人入獄，假釋後竟然又犯案，司法的寬容似乎沒讓他記取教訓，如今悲劇重演，奪走一條無辜生命。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

17年前「姊弟戀」狠殺婦！男出獄又勒斃前女友 黑歷史曝

桃園平鎮命案！殺人入獄10年獲假釋 前科男又勒斃前女友遭羈押

苗栗男隨機砍3人！吸毒綁菜刀出門尋獵 檢：求處無期徒刑

和我妻有曖昧？ 赴華山文創園區毆酒商 打斷3顆牙

