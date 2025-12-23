17年婚姻互補拍檔？ 劉嘉玲：梁朝偉是最好選擇
近日，在真人秀綜藝「一路繁花」中，港星劉嘉玲被問到「會不會有一刻半刻的覺得，其實梁朝偉也沒有那麼好，還有更喜歡的人？」她坦言有的，但最終還是認定他是最適合我的人。劉嘉玲這一反套路的坦誠，被讚「揭穿婚姻真相的教科書級回答」。
節目中，來賓寧靜問劉嘉玲，「妳會不會有一刻半刻的覺得，其實梁先生（梁朝偉）也沒有那麼好，還有更喜歡的人？」對此，劉嘉玲承認，「其實我有的，我說沒有是假的。但是我最終還是覺得，他是最適合我的，他是我最好的選擇，沒有一個人能夠比他更優秀，然後我很幸運，他也是覺得我是他最好的選擇」。
網友分析，劉嘉玲提出「無人比他更優秀」的結論，並非否定心動本能，而是基於現實磨合的清醒選擇。
有人質疑，「適合是否比愛情重要」，但更多聲音指出，二人年輕時的激烈情感，恰好證明「適合」是激情沉澱後的主動選擇。
眾所周知，劉嘉玲的「社交女王」特質和梁朝偉的「社恐影帝」有著天差地別，但兩人之間的互補，造就了17年來不離不棄的娛樂圈傳奇。
1990年，劉嘉玲遭遇綁架事件，梁朝偉停工三個月陪伴，並承諾「妳想退圈，我陪你離開」；多年來，劉嘉玲則幫梁朝偉應付生活瑣事，如維修家電、代班婚禮，被稱為「第一站姐兼經紀人」。
有網友說，兩人的相處模式完美詮釋了「愛是自由而非束縛」。
