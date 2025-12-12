17年後王晶驚曝陳冠希「豔照門」內幕！ 揭外洩關鍵非電腦送修：是他愛炫耀

相隔17年，導演王晶提起當年轟動一時的豔照門事件，指稱外界雖認為是電腦送修所致，但也懷疑是陳冠希大嘴巴惹禍。翻攝IG＠edisonchen

香港男星陳冠希曾被期待成為「四大天王」接班人，卻在2008年爆發震驚演藝圈的「豔照門」事件，多達1400張私密照外流，重創張柏芝、阿嬌（鍾欣潼）等女星形象，陳冠希也因此無限期退出演藝圈。多年來，外界普遍認為照片流出是因「送修電腦」遭維修員惡意外洩。然而，香港名導王晶近日發布影片提出驚人觀點，認為禍根其實是陳冠希自己「愛炫耀」。

王晶質疑電腦外洩說

王晶表示，他當時作為一個導演來看，陳冠希是一個很乖、很有禮貌的人，工作從不遲到早退，因此事發之初他完全不信，以為是有人惡意合成照片想陷害陳冠希，直到無意間看到曾多次合作的女星阿嬌（鍾欣潼）的照片，才為此相當震驚。

針對長年以來豔照是因維修電腦而外洩的說法，王晶提出強烈質疑。他分析，若要在電腦大量資料中精準找到這些私密照片，需要耗費大量時間與精力逐一檢查，「如果沒有別人的指引，誰會知道電腦裡藏著什麼照片？」

王晶指稱當年豔照門事件，陳冠希應是大嘴巴惹禍。。翻攝王晶笑看江湖 YouTube頻道

疑陳冠希愛炫耀說溜嘴

王晶大膽推測，極有可能是有人向維修員透露了「具體位置」，而這個消息源頭，很可能就是陳冠希本人。王晶推測，陳冠希可能在某些聚會酒後或情緒高漲時，一時興起向友人炫耀自己「泡了多少女明星」、「拍了多少照片」，甚至直接拿給朋友看。

王晶據此推測，消息在「一傳十、十傳百」的情況下傳到了電腦維修員耳中，導致對方在維修時「有所目標」地挖出他的電腦資料並且上傳到網路，最終釀成無法挽回的風暴。



