17年罹2癌症！醫曝「凡走過必留下痕跡」 3惡習最致命

台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享了一個令人警惕的病例，一名曾於十七年前罹患口腔癌的患者，今年又被診斷出罹患食道癌。這兩種癌症有著密切關聯，都與吸菸、飲酒及嚼食檳榔等不良習慣息息相關。更巧合的是，該患者目前的化學治療，正由李醫師的大兒子所任職的另一所醫學中心腫瘤科負責。

「口腔癌和食道癌是好兄弟，患者常會同時或先後罹患這兩種癌症。」李正喆解釋，這兩種癌症的高度關聯性主要源自菸、酒、檳榔等不良生活習慣。根據國民健康署統計資料顯示，口腔癌男性患者再發生第二個原發部位的癌症中，食道癌是最常見的，機率高達百分之一點四。

李正喆醫師進一步指出，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，罹患口腔癌的機率是完全沒有這些習慣者的一百二十三倍，而罹患食道癌的風險更是驚人，高出一百九十五倍。這些數據清楚說明了這三種習慣對人體健康的嚴重危害。

該名患者與李正喆醫師在十七年前的手術後結為好友，並在治療後下定決心戒除菸、酒、檳榔等不良習慣。這些年來，患者的口腔癌完全沒有復發跡象，定期追蹤檢查也未發現異常。然而，儘管已戒除惡習多年，他最近仍被診斷出罹患食道癌，目前正接受化學治療。

「凡走過必留下痕跡。」李正喆語重心長地表示，即使戒除這些惡習，但菸、酒、檳榔對身體黏膜組織造成的傷害已經形成，將如影隨形地伴隨一生。從口腔黏膜開始，一路延伸至咽喉、食道，這些部位都可能成為受害者，都有可能產生惡性腫瘤。

李醫師強調，菸、酒、檳榔這三種習慣真的不能碰觸，一旦開始接觸，健康就不會再回頭，甚至可能一步步走向生病、癌症，最終導致死亡的結局。這個病例正是最好的警示，提醒大眾遠離這些有害習慣的重要性。

