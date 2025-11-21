17年豪門婚姻傳破裂？孫正華236字怒斥：荒謬至極

娛樂中心／王靖慈報導

現年50歲的前模特孫正華，早年與林志玲同時期活躍於時尚圈，之後開始主持許多時尚類節目。2008年她與身家逾5500億的「神通集團」董事長苗豐強長子苗華斌結婚，外界一度以為她順利嫁入豪門，3年後爆出婚變，當時的孫正華一度氣的提告，不過最後仍維持婚姻。沒想到近日傳出兩人其實在2023年就已悄悄離婚，孫正華還拿到了「 2億」贍養費，讓她昨（20）日在臉書發出聲明，嚴正駁斥：「荒謬至極！」

廣告 廣告





孫正華傳婚變靠「2億」贍養費優雅轉身！深夜火速發236字回擊：荒謬至極

孫正華（右）與丈夫苗華斌（左）的婚姻狀況，從2011年的婚變危機，到近年被爆出已離婚。（圖／翻攝自孫正華臉書）





孫正華傳婚變靠「2億」贍養費優雅轉身！深夜火速發236字回擊：荒謬至極

孫正華於個人臉書對輿論公開回應，並表示「女性工作=離婚」的思維，讓她覺得荒謬至極。（圖／翻攝「正華的風格玩家」臉書）





孫正華昨日於個人臉書回應，自己從輔仁大學畢業後便進入電視台工作，累積長年職涯成果。她透露：「2010年前我已在英、法、美、日訪問近千位國際品牌CEO與設計總監；2017年在立法院擔任發起人召開時尚產業公聽會，為台灣品牌爭取至今近五億的預算；2019年在台灣文化內容策進院，持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。」面對外界對她的議論，她不滿表示：「我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。」更怒斥：「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」





孫正華傳婚變靠「2億」贍養費優雅轉身！深夜火速發236字回擊：荒謬至極

孫正華曾被爆因丈夫外遇事件已離婚，當時傳出苗華斌被傳出與按摩店女員工外遇。（圖／民視新聞網資料照）





而回顧整體事件，兩人傳分開是與2011年苗華斌的外遇事件密不可分，當時傳出苗華斌疑似與按摩店女員工外遇，甚至生下一女。那段傷害對孫正華造成巨大陰影，即使雙方多年嘗試修補關係，但裂痕始終存在，信任也再也回不來。據了解，兩人社群互動也早已互不交集，他們最後一次公開合照是停留在2022年的一場活動。如今孫正華的回應，再次讓網友對這段豪門婚姻的結局更加搞不清。



《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：孫正華傳婚變靠「2億」贍養費優雅轉身？深夜火速發236字回擊：荒謬至極！

更多民視新聞報導

小薰穿大尺度透膚薄衫配短裙！衝夜店只為「做1事」

網紅「改造雄女」當噱頭拍片！黃捷怒回：別亂貼標籤

孫淑媚16歲清純照曝光！自誇「正貨」網嘆：從小美到大

