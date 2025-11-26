17年首次五級火警 香港大埔宏福苑釀至少13死 1消防員殉職

香港大埔宏福苑嚴重火警，多座大樓遭烈焰吞噬，短短幾個小時就從三級升至五級。（圖／AP）

香港大埔宏福苑爆發嚴重火警，從26日下午2點51分起火，短短幾小時內火情從三級迅速升至五級，成為17年來香港首次升至五級的火災。根據香港媒體報導，截至晚上8點，這場大火已造成至少13人死亡、28人受傷，還有一名消防員殉職，多人失聯，超過100名住戶被迫緊急撤離。火勢猛烈，現場不斷傳出爆炸聲，火舌甚至蔓延至大樓頂層，波及周圍建築。

香港大埔宏福苑嚴重火警，多座大樓遭烈焰吞噬，短短幾個小時就從三級升至五級。（圖／AP）

大火從宏福苑社區的棚架開始燃燒，迅速蔓延至多座大樓。這個社區共有8座31層高的建築，可容納1984戶居民。據了解，該社區去年7月開始進行大規模維修工程，預計明年3月至6月才會拆除棚架。一名維修工人表示，他們在第四座外牆進行噴漿工程已有幾個月，使用的是噴漿材料。

廣告 廣告

宏福苑社區已有超過40年歷史，居住了許多長者。大埔區區議員羅曉楓強調，由於火災發生在下午時段，年輕居民多在外工作，家中大多是獨居老人，情況令人擔憂。目前當局正積極統計失聯人數，希望能盡快撲滅火勢展開搜救工作。

香港大埔宏福苑嚴重火警，多座大樓遭烈焰吞噬，短短幾個小時就從三級升至五級。（圖／AP）

香港大埔宏福苑嚴重火警，多座大樓遭烈焰吞噬，短短幾個小時就從三級升至五級。（圖／AP）

現場民眾對這場突如其來的災難感到無比心痛與無奈。有居民表示，看著火勢蔓延卻無能為力，「財務那些不要想了，很不開心，沒想過會蔓延」。有人痛心地說：「根本救火能力都不行，沒有水根本救不到，看著它燒真的很無奈。」消防人員雖架設雲梯進行灌救，但因樓層高且火勢猛烈，撲滅工作十分困難。

更令人心碎的是，有居民急忙趕回現場尋找家人。一位葉先生焦急地說，朋友告訴他有火災後他立即趕回，但現場仍未找到他的太太，不知道她是否知道要疏散。對許多居民來說，他們住了一輩子的家園可能已被烈火吞噬，這場災難不僅帶走生命，也摧毀了無數家庭的安身之所。

更多 TVBS 報導

燒向離島！ 日本大分住宅區大火燒16hr 毀逾170房、1人失聯

獨／廢棄俱樂部頻起火！鄰女中 閒雜人等擅闖成「治安溫床」居民惶恐

鋰電池裝置要收好！ 美國寵物狗咬著玩 差點燒掉整棟房

佛祖街救災第１０天 ６人失聯 超１０機具挺進

