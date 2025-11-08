17座洪災郵筒被網拍 花蓮郵局急追回

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復鄉，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流沖走。但洪災1個月後，在網上竟冒出這批走失報廢郵筒，網拍開價1個2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」，因郵務屬公物，花蓮郵局發現後，聯繫上拍賣者，已追回17座郵筒，日後一併標售，但依法必須「壓毀」售出。

這批郵筒原存放於光復郵局1樓後方的閒置區域，為待報廢設備，但在堰塞湖泥流湧入後方圍牆外，導致郵筒與廢棄物、汙泥混雜，救災重型機具清運時誤將郵筒連同廢棄物清除。

廣告 廣告

有網友發現，在古物拍賣臉書社團出現一批郵筒，照片標價「大咖雙色6000、綠色5500、小咖3500」、「品相不錯，但是沒有鎖頭」，17個郵筒吸引許多人預定，但網友質疑，郵局財產可以這樣直接上網拍賣？

花蓮郵局副理歐鴻煊表示，他上網查看後發現，其中有1個郵筒隱約可看到「光復郵局」字樣，隨即聯繫賣家，對方是花蓮在地人，是在資源回收場看到這批郵筒，覺得有趣才買回來，並上網拍賣，不知道是郵局資產不能拍賣。

歐鴻煊表示，雖然已有郵筒被標出「售出」，但確認賣家尚未交貨，總共17個郵筒全數取回，現暫存倉庫，日後會一起標售。他說，因郵筒郵寄使用量大幅降低，已有不少郵筒被陸續回收存放，未料這次洪災中沖走遺失，日後依規定必須壓毀成廢鐵售出。

光復郵局仍在復建中，目前暫時移置鄉內的富田郵局合署辦公，預計12月1日恢復辦公。