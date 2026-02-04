17張千萬發票開出！幸運兒超商花23元買食品爽中

114年11、12月統一發票共開出17位千萬幸運得主。（示意圖／東森新聞）





真羨慕！財政部於上月25日公布114年11、12月統一發票獎號，千萬元特別獎號為「97023797」。本期共有17名幸運得主抱回千萬大獎，其中一名消費者僅花23元就中大獎。中獎者請務必留意領獎期限，別錯過這份幸運。

11、12月統一發票獎號

根據財政部官網，114年11、12月統一發票特別獎號碼（新台幣1000萬元）97023797；特獎號碼（200萬元）00507588，頭獎號碼（20萬元）3組分別為92377231、05232592、78125249。

7-11花23元就獎落口袋

本期千萬大獎共開出17位幸運得主，其中，7 11一口氣開出3張千萬發票，包括桃園市觀音區「大益門市」，一名消費49元購買茶葉蛋的幸運兒中獎；新竹市東區「富首門市」也有消費59元抱回千萬；台中市南屯區「精福門市」則出現僅花23元就中大獎的超幸運民眾，讓不少人羨慕不已。

全家、全聯開出千萬大獎

全家便利商店也開出2張千萬特別獎，其中一位幸運得主在新北市淡水區「淡水新江店」花49元購買飲料就中獎；高雄市鼓山區「西灣店」則有消費183元的幸運兒抱回大獎。此外，全聯台中市東區「大智門市」也開出一張千萬元大獎。

除了千萬大獎外，全台還共開出20張200萬特別獎，其中7-11、全家、全聯各開出2張。

中獎發票領獎期限

財政部也再次提醒民眾，113年11、12月統一發票領獎期間自114年2月6日起至114年5月5日止，中獎人在前往領獎前記得帶上國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位所公告的兌獎營業時間至臨櫃兌領，逾期不得領獎，得獎人千萬要注意時間，避免大獎離你而去。

