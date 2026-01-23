17架次共機上午起越中線擾台 國軍岸置飛彈系統監控

（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部今天表示，自上午10時40分起，17架次共機逾越台海中線侵擾北部、中部及西南空域，配合共艦假借所謂「聯合戰備警巡」擾台，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並以機艦及岸置飛彈應處。

國防部下午發布新聞稿指出，自上午10時40分起，陸續偵獲中共殲10、轟6K、空警500等各型主、輔戰機23架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦，假借所謂「聯合戰備警巡」，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。（編輯：林興盟）1150123