17歲吸毒少女控性侵！台中2寶爸遭判刑墜亡 妻淚喊冤：盼司法還清白

蔡男涉嫌性侵友人女兒遭判刑。圖／翻攝自當事人臉書

15日台中一名蔡姓男子從新仁橋上墜亡，警方於21日尋獲蔡男遺體。蔡男的妻子淚訴，丈夫捲入未成年少女的性侵案件，遭判3年8個月徒刑，因此走上絕路。蔡妻表示，「希望司法能還丈夫清白」。

蔡男在婚後育有2名子女，平時和一名女性友人在太平區賣菜維生，2022年8月過後，蔡男每週日都會與友人、友人的女兒、兒子同住。某天友人的女兒出面向少保官控訴，蔡男在2022年8月23日下午趁她酒醉性侵她，還有在同年9月24日下午4時許，以「帶她出門玩」作為交換條件發生性行為。

台中地檢署認為蔡男犯罪事實明確，依成年人對少年犯強制性交、成年人對少年犯利用權勢性交罪起訴；一審法庭審理時，蔡男否認犯行，表示8月23日當時女性友人的兒子也在家，且當時友人的女兒說，因為和男友發生性行為，以驗不到蔡男DNA為由，拒絕驗傷。

蔡男指出，友人的女兒因為有毒品前科受保護管束中，遭到友人禁止外出，請求蔡男協助出門被拒絕，才會心生怨恨誣陷，且友人女兒因吸食毒品而產生幻想，蔡男強調「自己僅想清白過一生」。對此，法官審酌少女說詞、少保官證實及專業機構的鑑定報告書後，依起訴罪名判處蔡男3年8個月徒刑，蔡男不服判決上訴，台中高分院二審、最高法院駁回上訴，全案確定。

案件確定後，蔡男不服向台中高分院聲請再審，並向原審法院請求重開訴訟程序，不料蔡男在15日晚間10時許在臉書社團上發文表示「沒有實證硬要判刑」，當天就墜亡在新仁橋。家屬驚覺蔡男不見蹤影，就報案處理，警方在21日下午才尋獲遺體，檢方相驗結果為多重器官損傷、胸部鈍挫傷慘死。

蔡妻痛訴，「沒有驗傷等實體證據就判刑，丈夫為了證明他沒做，用死來證明清白，遺體手指著天，眼睛遲遲無法闔上，小孩知道死訊後不斷大哭，自己已家破人亡，真的無法接受」。對此，蔡男的友人（少女母親）也喊冤表示，相信蔡男的為人，並且認識女兒已經8年，平常沒有踰矩行為，認為「是女兒想搬出去才亂講話，請女兒拿出證據，或是醫院相驗佐證」。

依照《刑事訴訟法》規定，如果受判決人已死亡，其配偶、直系血親、三親等內旁系血親、二親等內之姻親或家屬等，仍得為其利益聲請再審，不因受判決人死亡受影響。對此，蔡男家屬將委託律師，呈報台中高分院，希望環蔡男清白，完成蔡男遺願。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



