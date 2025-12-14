17歲奪金鐘！黃河遭嫌「講國語聽不懂」 苦練內幕曝

黃河在「台語台表演班」高雄班坦言特寫仍會有一點卡。（圖／公視台語台提供）





男星黃河在2007年以17歲之齡主演《危險心靈》，勇奪第42屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角，成為史上最年輕視帝。日前他現身「台語台表演班高雄班」親授多年實戰經驗，強調表演沒有單一標準：「我講的是觀點，你們要結合自己的經驗，找到真正能幫助表演的工具。」他也分享，正期待並投入宣傳將於 2026 年一月開播的公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》，盼以更多作品展現台語表演的新面貌。

黃河助陣「台語台表演班」高雄班熱力開課。（圖／公視台語台提供）

黃河在講座上坦言，即使拍戲多年，在大特寫前仍會緊張，有時「ㄍ一ㄥ到只剩七成」。真正困住演員的往往不是技術，而是分心。他分享拍攝手語廣告時，在北海岸烈日下反覆比完整手語，每一景都需從頭比到尾；越想快點拍完越容易出錯，只能回到角色的行動與情緒，「讓自己忘記正在拍戲。」

黃河強調劇本功課的重要性並非形式，而是檢查自己是否真正讀懂劇本；理解三幕劇結構、角色旅程與轉折後，才能知道每場戲的任務與幅度，角色功課才有落點。他鼓勵演員學習編劇課，使自己在選擇角色時更有方向。談到現場合作，他提醒：「不要只提出問題，要帶著解法與導演討論，否則只是把工作丟給別人。」這是他自16歲被前輩提醒後，一直奉行至今的專業準則。

金鐘視帝黃河在「台語台表演班」高雄班分享緊張心魔＋片場生存術。（圖／公視台語台提供）

談及台語學習困難，黃河坦言自己其實不會台語，家中講潮州話，真正的訓練是踏入影視圈後才開始。他指出語言會影響思考邏輯，若用華語語序理解台語劇本，往往讓情緒與行動顯得不自然，因此早期他會要求把台詞全部翻成台文，才能真正抓到角色的語言邏輯。

拍《危險心靈》時，導演要求黃河每天練咬字、唸《國語日報》、跟新聞主播同步唸稿、模仿《重慶森林》金城武的語句節奏，只因角色必須清晰、合理。「就連母語國語，我也被嫌聽不懂，要重新訓練。」他提醒學員：真正關鍵是理解台詞的目的、角色說話的情緒與意圖，「觀眾在乎的是你說話的心與情感的表達傳遞！」



