17歲女命喪絞碎機！台北漁產工安意外 負責人涉過失致死送辦

台北漁產公司上月底發生嚴重工安意外，造成一名17歲少女死亡。（翻攝Google Maps）

台北市萬華區萬大路的台北漁產公司1月31日傍晚發生一起嚴重工安意外。一名年僅17歲的葉姓少女在更換保麗龍絞碎機膠帶時，不慎遭機具強力捲入，當場身亡，現場人員立即通報警消，但消防隊抵達時少女已無生命跡象。劉姓負責人31日被依過失致死罪送辦。

據了解，葉女為合作資源回收公司的員工，當時正於台北漁產內作業，疑似因撕除黏在機具上的膠帶，靠近運作中的絞碎機，才會瞬間被捲入。警方檢視現場監視器時發現，攝影角度未拍下事故瞬間，無法直接確認事發細節。

警方初步調查後，於事故當晚通知該資源回收公司60歲劉姓負責人到案說明。全案依過失致死罪、職業安全衛生法等罪嫌將劉男函送法辦。葉女確切遭捲入的原因、當下機具是否停妥、是否有人員指導與安全措施不足等疑點，仍待檢警及勞檢單位進一步釐清。

