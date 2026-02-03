17歲女命喪絞碎機 打工逾8個月勞健保都沒有！勞檢處籲重罰

台北漁產公司外包商上月底發生工安死亡案。（翻攝Google Maps）

台北市萬華區台北漁產公司外包商17歲葉姓女員工，1月31日不慎遭保麗龍絞碎機捲入，當場明顯死亡，警詢後，55歲劉姓負責人被依過失致死罪及違反《職安法》等罪送辦，另外，台北市勞檢處進一步查出，死者任職超過8個月，劉男卻未依法投保勞保、健保，將移請勞保局及健保署重罰。

回顧案件，1月31日晚間6時許，17歲葉女疑似要清除機台殘膠，卻不慎被捲入啟動的保麗龍絞碎機，警消到場時，葉女已傷重失血過多死亡並未送醫。初步了解，死者輟學後到漁產公司外包商擔任短期工讀，事發當天因身體不適請假看醫生，老闆曾叮囑回家休息，不過死者選擇返回現場工作。

廣告 廣告

案發後，台北漁產外包商劉姓負責人因涉嫌違反《職安法》，包含未在清理機台時停止運轉、讓未成年人從事危險性工作等，警詢後，被依過失致死及違反《職安法》等罪嫌送往台北地檢署偵辦。

另外，台北市勞檢處也認定雇主涉及重大疏失，強調會依法追究刑事責任，同時也發現，死者已到職超過8個月，但雇主為了省錢，竟未依規定幫死者投保勞工保險及全民健保，死者葉女權益嚴重受損，目前北市勞檢處已移請勞保局及健保署依法重罰。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

聲明沒提丟包挨轟！Bolt再發聲 司機「寒假要出國」保金提高

性侵擄殺馬國女大生 梁嫌三度死刑改判無期徒刑！檢方要上訴

割頸女師闖國道遭撞斷雙腿 男行凶前發文吐怨氣...不滿種麻被判刑