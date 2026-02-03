17歲女員工捲入工廠機台亡！雇主遭爆未投保 北市勞檢局介入調查

台北漁產公司發生重大工安意外，17歲外包女員工被機台捲入慘死。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 台北市萬華區日前傳出嚴重的工安意外，一名17歲員工作業時不慎捲入工廠機械而亡，事後調查發現公司竟未依規定為入職已8個月的少女投保勞健保。目前檢調將朝現場負責人涉過失致死及勞安責任方向偵辦。

據了解，年僅17歲的葉姓少女，在台北漁產運銷公司委外工廠工作，於上個月底在作業過程中不慎遭保麗龍機台捲入死亡。葉姓少女目前輟學，為貼補家用到工廠擔任短期工讀生，實際工作時間已超過8個月。事發當天上午，葉女曾因身體不適請假就醫，未料當天下午返工，就遇上憾事。

檢警日前已完成相驗，家屬對死因並無異議。台北市勞動檢查處也已介入調查，發現葉女任職期間，劉姓僱主未依法替其投保勞保及健保，相關違規部分將另行移請勞保局及健保署裁罰。檢調也將朝現場負責人涉過失致死及勞安責任方向偵辦。

北市勞檢處指出，經查劉姓僱主涉違反《職業安全衛生設施規則》第77條規定，並違反《職業安全衛生法》第6條第1項第1款，導致勞工發生職業災害死亡，已構成《職安法》第40條刑事責任，依法可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科150萬元以下罰金。

另依《職安法》第29條第1項第6款規定，不得使18歲以下勞工從事運轉中機器或動力傳導裝置之清掃、檢查等危險性工作。勞檢處認定，僱主讓葉女從事該項作業，另違反《職安法》第41條規定，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。

