17歲女員工遭捲入機台慘死！台北漁產：配合調查與處理後事

[Newtalk新聞] 台北市萬華區萬大路的台北漁產運銷公司1月31日傍晚發生工安意外，1名17歲謝姓女外包商員工，執行保麗龍機台更換膠帶時遭捲入機器，當場無生命跡象，警消獲報到場已因傷勢過重明顯死亡。檢察官昨日到場相驗，台北市勞檢處也已約談劉姓業者到案說明。

年僅17歲的謝姓女子為台北漁產運銷公司外包員工，31日上午曾因身體不適請假就醫，下午仍返回公司繼續上班，謝女正在幫保麗龍機台更換膠帶，「不明原因」機台突然運作，導致謝女遭捲入機台內，消防隊隊獲報到場搶救，謝女已因傷勢過重明顯死亡。

漁產公司指出，意外事故發生時，管理員立即關閉電源，進行現場搶救，隨即通報119並於18時07分通報漁產公司，後續啟動內部應變機制，董事長及總經理於18時40分趕抵現場了解情況，並指示全力配合後續處理。

台北漁產公司指出，事發後已立即將相關合約文件送交勞檢處備查，並先行致贈5萬元慰問金予死者家屬，協助處理後續喪葬事宜；後續將全力配合檢調及勞檢單位調查，釐清委外廠商的責任歸屬，並依法究責。

