17歲女打工遭絞碎機捲死！雇主竟未投保 Cheap嘆：台灣違法代價比守法低

台北市萬華區日前發生重大工安意外，一名17歲少女遭絞碎機捲入身亡。（示意圖／報系資料照）

台北市萬華區萬大路台北漁產公司內一處委外經營的保麗龍回收廠，1月31日發生重大工安意外，一名17歲葉姓少女疑為清除卡在絞碎機內的膠帶，整個人遭機器捲入，導致左半身被絞碎，當場傷勢過重死亡，事後調查還發現，葉女已在該處工作超過8個月，劉姓雇主卻未替其投保勞健保與職災保險。對此，百萬網紅Cheap無奈道，台灣相關罰責太輕，員工被當成物品，「在台灣違法的代價，比守法還低，這才是最根本的問題。」

Cheap昨天（3日）在臉書粉專發文表示，如果要清潔、修理機械，正常SOP是先停機甚至拔掉插頭，卻讓一個少女在機器運轉時去清理殘膠，還連基本的保險都沒保，這明明是完全可以避免的災難，在台灣還是不斷發生，每年因工安死亡的人數更高達287人。

Cheap指出，台灣職場有一種「差不多文化」，喜歡貪圖方便，員工照SOP還會被老師傅笑「這樣做幾十年了都沒事」，但只要風險不是0%，總有一天會遇到；可怕的是處罰太輕，老闆將員工當成物品，「壞掉」再買新的就好，「改善工安設備與SOP，甚至比罰款、和解金高，幹嘛改善？」

Cheap提到，若類似事件發生在美國，小公司會直接倒閉，2023年曾有一名16 歲的移民少年，在密西西比州的家禽加工廠清洗機器時，被捲入運轉中的輸送帶不幸身亡，公司先被聯邦安全衛生管理局罰款21萬美金（約新台幣695萬元），再根據非法雇用未成年從事危險工作遭勞工部罰38萬美金（約新台幣1260萬元），雖然民事賠償還在打官司，但依照過往案例，通常是數億台幣起跳。

Cheap說，2023年也有一名16歲少年在威州的木材廠打工，因堆疊機故障，被機器夾住窒息而亡，勞工部直接罰款140萬美金（約新台幣4400萬元），工廠隨即宣布永久關閉，民事賠償還沒算進去。

Cheap直言，理想狀態下，如果發生在台灣，最多只罰新台幣500萬元，而法院車禍死亡「公定價」是411萬元，實際上可能「兩手一攤」，而美國因為重視人命，除了賠償家屬損失外，還要額外加罰一筆「讓你痛到不敢再犯」的錢，目的是要殺雞儆猴，讓全美國的回收廠老闆，看到這個數字都嚇到立刻加裝防護門。

「你猜台灣罰個5000萬，工安會不會立即改善？」Cheap感嘆，在台灣違法的代價比守法還低，這才是最根本的問題。

