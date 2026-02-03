17歲女抱病上工…墜絞碎機「半身碎血肉模糊」慘死！父母質疑1事害命

記者陳弘逸／台北報導

台北市萬華區萬大路上的台北漁產運銷公司內，日前發生工安意外，外包商17歲的葉姓女員工不幸身亡。（示意圖／PIXABAY）

台北市萬華區萬大路上的台北漁產運銷公司內，日前發生工安意外，外包商17歲的葉姓女員工清理保麗龍絞碎機內殘膠時，遭捲入左半身血肉模糊，重傷身亡；劉姓負責人被依法送辦，對此，少女家屬對女兒枉死難以接受，並質疑相關安全設施沒有保障，相關疏漏也隨案情調查浮出。

回顧此案，17歲葉姓少女屬委外的保麗龍專門回收廠員工，1月31日傍晚6時許，在清理絞碎機上的膠帶，不慎捲入機器裡，即使同事發現，立刻將機器停止運轉，仍造成她左半身血肉模糊，當場重傷身亡。

據悉，死者高中休學，是外包廠商短期打工員工，案發當天上午曾因身體不適請假就醫，但仍在傍晚6時許就回公司繼續上班，未料，不幸發生事故。

事故發生後，55歲的劉姓負責人，因涉嫌過失致死和違反職安法等罪，遭依法函送，台北市勞動檢查處也已約談他到案說明。後續警方也通知死者家屬到場並處理後續相驗等事宜。

面對葉女枉死的噩耗，她父母相當難過，難以接受女兒死因，並質疑，缺乏相關安全設施保障。此外，今天更爆出，死者在該處工作已超過8個月，雇主並未替她保勞、健保，後續也將移請勞保局和健保處裁罰。

