17歲嫩妹看YouTube偏方「吃硼砂瘦身」 狂上吐下瀉！器官衰竭亡

小心愛漂亮到出人命！印度有一名17歲少女卡萊亞拉西（Kalaiyarasi）在影音平台YouTube看到一段瘦身影片照做，到草藥店買偏方服用，隔天卻出現上吐下瀉的狀況，被送醫後仍無力回天，被判定器官衰竭身亡。院方表示，死者生前吃下的瘦身偏方，其實是含有劇毒的硼砂。

根據外媒《印度報》報導，印度政府拉賈吉醫院在當地時間17日深夜收治一名17歲少女卡萊亞拉西，但她被送到醫院時已無生命跡象；院方表示，從家屬提供的資訊，死者生前疑似為了快速瘦身，長期關注YouTube或其他社群平台的減重偏方並照做，到草藥店買了一些「礦物質」服用。

卡萊亞拉西在17日遵循影片指示，吃下去草藥店買到的「神藥」，沒多久出現嘔吐和腹瀉的狀況，她的母親先把她帶去私人診所治療，一度有好轉；但到了當晚又開始上吐下瀉，還伴隨劇痛跟血便，卡萊亞拉西更忍不住痛苦到抱著父親哭泣。直到深夜，卡萊亞拉西在父母及鄰居協助下送醫，但途中就失去生命跡象。

在卡萊亞拉西離世後，院方發現她生前吃下的減重偏方其實是硼砂，嚴重中毒才導致器官衰竭身亡。硼砂是一種化學物質，多被用於清潔劑、殺蟲劑和消毒劑，誤食可能造成噁心、嘔吐、腹瀉、胃部刺激和器官損傷等健康問題，嚴重還會中毒身亡。

雖然卡萊亞拉西的確切死因仍待驗屍報告進一步釐清，但這已是該院首宗因盲從網路偏方導致死亡的病例。院方也觀察到，近年隨著社群媒體盛行，越來越多年輕人為了減肥、防脫髮等美容目的，隨意嘗試來源不明或劑量未經證實的物質。對此，醫療團隊呼籲，網路資訊真假難辨，民眾若有醫療或減重需求，應尋求正規醫療管道，切勿將未經驗證的社群建議當作醫囑，以免釀成不可挽回的悲劇。

