17歲少女床上遭刺殺喪命！8歲弟驚險躲床底 母親也重傷送醫

英國南威爾斯一名17歲少女清晨在自家床上遭闖入男子持刀攻擊身亡，38歲母親也被刺傷命危送醫。（示意圖／Pixabay）





英國南威爾斯的Cefn Fforest日前發生一起駭人兇案。一名17歲少女在清晨躺在自己床上時，遭闖入臥室的持刀男子猛刺，當場身亡，其38歲母親隨後也遭攻擊重傷送醫，8歲弟弟則在驚恐中躲進床底，才僥倖保住性命。案發後，警方隨後逮捕一名18歲男子，並以謀殺與企圖謀殺罪將他起訴。

遭害少女名為威廉斯（Lainie Williams），案發時間為本月14日上午7時15分左右，地點位於她與家人居住的住宅內。當地警方接獲通報指稱屋內有兩人重傷，趕抵現場後，發現威廉斯身中多處刀傷，已明顯死亡，其母親史帝芬斯（Rhian Stephens）則傷勢嚴重，緊急送往醫院治療。

根據《太陽報》轉述其家屬說法，案發當時，8歲弟弟被姊姊的尖叫聲驚醒，衝出房門看到有人持刀攻擊姊姊。母親聽到動靜後，也趕往臥室察看。祖父受訪時表示，女兒一邊想阻止攻擊，一邊大喊要外孫躲到床底下，希望至少能先保住兒子的安全。

祖父更透露，兇嫌疑似等到其母親的男友出門上班、屋內只剩母子三人時闖入行兇。根據《紐約郵報》報導，警方初步調查指出，18歲嫌犯卡麥隆‧鄭（Cameron Cheng）與威廉斯曾有短暫交往，兩人彼此認識，目前已被正式控以謀殺及企圖謀殺罪，並面臨持有刀械於公共場所等指控，相關細節仍在調查中。

