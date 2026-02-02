17歲少女慘死在保麗龍機台 台北漁產回應了

台北漁產公司上個月底發生嚴重工安意外，有位17歲謝姓少女慘死在保麗龍機台。（翻攝自Google地圖）

台北漁產公司上個月底發生嚴重工安意外，有位17歲謝姓少女在更換保麗龍機台膠帶時，不甚捲入其中，消防隊趕到現場搶救時，她已傷勢過重明顯死亡，因此未送醫處理，目前案情詳細情況還有待釐清。台北漁產總經理施宜廷回應此事，提到謝姓死者是外包商員工，當天她身體不適有曾就醫，下午又回到現場工作，後來就發生不幸的意外事件。

位於台北市萬華區萬大路的台北漁產公司，1月31日晚間6點左右，發生17歲少女離奇被捲入保麗龍機台事件，當時她疑似在進行更換膠帶作業，不知什麼原因被捲入其中，雖緊急通知警消到場處理，但她早已傷重失血過多明顯死亡，後來並未將她送醫。

廣告 廣告

針對這起工安事件，檢察官已著手進行調查，昨（1）日有到現場相驗，目前朝涉嫌過失致死及勞安責任方向偵辦，台北市勞動檢查處有約談劉姓業者到案進行相關說明，詳細案情仍有待進一步調查釐清。

根據《壹蘋新聞網》報導，台北漁產總經理施宜廷有做出回應，指謝姓死者為外包商員工，她當天因為身體不適曾就醫處理，包商老闆原本有請她回家休息，不過下午她仍回到現場工作，後來就發生這起不幸的意外。目前漁產公司已將相關合約文件送交台市勞檢處備查，也有先提供5萬元慰問金給死者家屬，後續將跟委外包商釐清責任歸屬。

更多鏡週刊報導

總統賴清德民調黃金交叉 胡采蘋示警藍白持續作為變「鑽石交叉」

黃國昌卸任立委！po文道別立院藍白同事 預告新旅程即將開啟

北部爆7旬翁染漢他病毒死亡！住家附近老鼠驗出陽性 疾管署籲大掃除「防鼠三不」