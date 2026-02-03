17歲少女慘遭保麗龍機活活輾碎！台北漁產爆工安意外

1/31傍晚六時許，台北市萬華區萬大路台北漁產運銷公司內發生嚴重工安意外。根據警消單位調查，死者為該公司外包廠商的十七歲謝姓女員工，事發當時正在執行保麗龍機台的膠帶更換作業。

據現場人員表示，機台在不明原因下突然運作，謝姓女員工閃避不及，整個人被捲入機器內部。消防人員獲報後立即趕赴現場進行搶救，然而當謝女被救出時，已因傷勢過重，現場血肉模糊，明顯死亡。

值得注意的是，謝姓女員工在事發當天上午曾因身體不適向公司請假就醫。雖然老闆囑咐她返家休息，但該員工下午仍選擇返回工作崗位繼續執行勤務，不料竟在傍晚時分發生這起不幸事故。

台北漁產總經理施宜廷對此表示，公司在事發後已立即將相關合約文件送交勞檢處備查，並先行致贈五萬元慰問金予死者家屬，協助處理後續喪葬事宜。施宜廷強調，將全力配合檢調及勞檢單位進行調查，釐清委外廠商的責任歸屬，並依法究責。

2/1下午，檢察官已前往事發現場進行相驗。根據初步調查結果，檢調單位將朝現場負責人涉嫌過失致死，以及是否違反職業安全衛生法規等方向進行偵辦。台北市勞動檢查處也已約談劉姓業者到案說明，以釐清事故發生原因及相關責任。

這起工安意外再次凸顯職場安全的重要性。機械設備的操作安全、維修保養程序的標準作業流程，以及員工身體狀況的適當評估，都是預防類似事故的關鍵要素。相關單位將持續調查事故原因，以避免類似悲劇再度發生。

