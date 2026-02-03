17歲少女捲入絞碎機喪命 萬華回收廠爆工安悲劇

（社會中心／綜合報導）北市萬華區台北漁產內一家委外經營的保麗龍回收廠，日前發生重大工安意外。一名年僅17歲的葉姓少女在作業過程中不慎捲入絞碎機，左半身遭機械絞入，當場喪命。突如其來的噩耗讓家屬悲痛欲絕，也對廠內安全管理提出嚴正質疑，相關單位已介入調查。

圖／17歲的葉姓少女在台北漁產內一家委外經營的保麗龍回收廠，作業過程中不慎捲入絞碎機。

警方調查，葉姓少女高中休學後，至萬華區萬大路、台北漁產內的該回收廠工作。事發當晚6時許，她在清理絞碎機上殘留的膠帶時，疑似誤觸機器開關，導致身體被強力捲入機器內。

現場員工指出，當時突然聽見葉女呼救聲，趕緊上前查看，發現她左半身已遭捲入運轉中的絞碎機，眾人立即拔除電源試圖停止機械，但仍回天乏術，葉女因傷勢過重當場死亡。

警方獲報後趕抵現場，除封鎖採證外，也詢問55歲的劉姓負責人，並通報勞動檢查單位到場了解作業流程與安全措施。警方後續將依過失致死及違反《職業安全衛生法》等罪嫌，函送相關人員法辦。

葉女父母接獲通知趕赴現場，面對愛女驟逝情緒崩潰，並對事故經過與廠方安全防護措施提出諸多疑問，質疑現場是否缺乏必要的防護裝置與作業規範，才釀成悲劇。

據了解，事故地點雖位於台北漁產園區內，但該回收廠為委外經營廠商。台北市勞動局已啟動調查程序，初步認定雇主恐涉違反職安法相關規定，後續將釐清責任歸屬，並依法處理。

