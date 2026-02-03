17歲少女捲入絞碎機身亡 父母質疑現場安全措施

台北市 / 綜合報導

台北市萬華區一家保麗龍專門回收廠1月31日傳出工安意外，一名17歲的葉姓少女在清理絞碎機上的膠帶時誤觸開關，導致她整個人被捲入機器裡面，左半身被絞碎當場身亡。父母到場後相當難過，也對於這起工安意外提出質疑，劉姓負責人，除了被依過失致死罪送辦，勞動局介入調查後，除了初步認定他涉嫌違反職安法，還發現葉姓少女從入職8個月以來，都沒有投保勞健保，也讓家屬難以接受。

消防車十萬火急抵達回收工廠，還有警車隨後趕到，他們獲報有少女遭捲入絞碎機，但到場時人早已傷重身亡，目擊民眾說：「消防車跟救護車都來了，我們以前都沒有發生過，因為他們老闆換來換去換來換去，經常換啦，之前不是這樣做，後來才做保麗龍(回收)的。」

廣告 廣告

保麗龍箱堆成一座小山，事發就在這間位於台北市萬華區的回收廠，1月31日晚間6點，17歲的葉姓少女當時正在清除粉碎機上的殘膠，疑似誤觸開關導致機器突然開始運作，閃避不及左半身直接被捲了進去，當場傷重不治。

記者羅立安說：「事發的工廠，就位在批發市場的旁邊，而他們是台北漁產公司委外來協助保麗龍回收的工廠，如今傳出憾事，業者是低調不做回應。」事發的工廠就位在批發市場的旁邊，而他們是台北漁產公司委外來協助保麗龍回收的工廠，如今傳出憾事業者是低調不做回應。

根據了解，葉姓少女高中休學後，是為了補貼家用才會到回收廠上班賺錢，現場員工當時聽到呼救聲，就算馬上拔掉機器插頭，仍然為時已晚，家屬悲慟，對現場的安全措施提出質疑，勞動局接獲通報已經立即展開調查。

台北漁產總經理施宜廷說：「據現場管理人員劉先生表示，該名員工服務資歷約8個月，當日身體是有不適，中午看診後，隨即於下午三點再至現場作業。」台北市勞動檢查處主任秘書康水順說：「你要操作那些之前，你要先使機械停止運作，那未滿18歲，依照職業安全衛生法29條，你雇主不能讓這些未滿18歲從事有危險性的工作。」

勞檢調查，還發現業者從葉姓少女入職以來8個月，都沒有替她投保勞健保，如今爆發工安意外，缺失全被攤在陽光下，回收業者難辭其咎。

原始連結







更多華視新聞報導

捷運環狀線工安意外！疑地質鬆軟吊車翻覆 猛砸2車2人傷

桃園工安意外 男子跌落電梯井死亡

嘉義封裝廠工安意外 台積電：已自主停工調查原因

