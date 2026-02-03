17歲少女捲回收廠絞碎機亡 負責人未替死者投勞健保

台北市萬華區上個月31日發生嚴重工安事故，17歲的葉姓少女，在台北漁產運銷公司委外經營的保麗龍回收廠工作，當天身體不適，先看完醫生再去上班，沒想到工作時意外被捲入絞碎機，警消獲報有人受困，趕赴現場，但少女已傷重不治。

台北漁產總經理施宜廷說：「據現場管理人員劉先生表示，該名員工服務資歷約8個月，當日身體是有不適，中午看診後，隨即於下午3時再至現場作業。」

17歲少女在萬華的保麗龍回收廠打工長達8個月，如今意外身亡，但沒想到雇主卻從未幫她投保過勞健保，北市勞動局已介入調查。

針對這起重大職災，北市勞檢處調查發現，對於從粉碎機或混合機取出內裝物時，應使機械停止運轉，劉姓負責人違法，已構成《職安法》刑事責任；另外，業者讓未滿18歲的葉姓少女，在運轉中的機器從事危險性的工作，同樣構成刑事責任。

台北市勞動檢查處主任秘書康水順指出，「她未滿18歲，然後雇主讓她從事這個危險性工作。因為健保、勞保它權責單位是勞保局、健保署，所以後續我們就是把她的資料移給他們。」

勞動局已將此案移請勞保局和健保署裁罰；至於事發現場沒有監視器，家屬仍希望釐清事故真相，警方則依違反《職安法》、過失致死等罪嫌，將劉姓負責人移送北檢偵辦。