17歲少女捲機器「半身碎血肉模糊」慘死！雇主竟未投保勞健保 勞檢局移請重罰

台北市萬華區台北漁產公司上月31日發生一起驚悚奪命工安意外，一名年僅17歲的葉姓少女清理保麗龍絞碎機時，慘遭捲入機器內，當場骨肉分離、血肉模糊慘死。死者父母接獲噩耗趕至現場後，質疑相關安全設施沒有保障，更離譜的是，死亡的葉姓女子已在該處打工超過8個月，雇主竟從未替她投保勞、健保。

據了解，死亡的葉女高中休學後，就到該保麗龍回收廠打工貼補家用，事發當天上午，葉女因身體不適請假就醫，老闆雖囑咐返家休息，不過葉女當天下午仍返回崗位，直到下午近5時，葉女將保麗龍盒子丟入絞碎機後，發現機器因盒子上的膠帶停止運作，於是將身體伸入機器，嘗試清除膠帶，過程中疑似失足，以背對的姿態跌入機器，掙扎時手不慎碰到電源開關，結果機器開啟後迅速吞噬葉姓少女的身體。

現場人員透露，當時聽到葉姓少女的呼救聲後，立刻上前查看，結果發現葉女左半身已被捲進絞碎機，儘管當下馬上拔除機器插頭，讓機器停止運轉，不過葉女當時身體左半側已被捲入機台內，因傷勢過重當場死亡。

事故發生後，警方到場詢問55歲劉姓負責人，並依法通知勞檢到場了解狀況，後續也依過失致死、職安法等罪嫌函送法辦。死亡的葉女父母到場後，對女兒死因有意見，質疑缺乏相關安全設施保障，才會導致女兒慘死。

勞動局勞檢後則認定，該漁產公司之委外廠商雇主安排未滿18歲的葉女從事危險工作，存有重大疏失，已違反《職業安全衛生設施規則》第77條「雇主對於自粉碎機或混合機，取出內裝物時，應使該機械停止運轉」，以及《職安法》第29條第1項「雇主不得使未滿十八歲者從事下列危險性或有害性工作」。此外，葉女發生職災死亡，已構成職安法第40條刑事責任，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

除此之外，勞檢處進一步清查後更發現，葉女已在該處工作超過8個月，然而雇主為了省錢，竟未替她投保勞、健保，導致死者權益嚴重受損。目前北市府已將全案移請勞保局及健保署依法重罰，要為死者及家屬討回公道。

