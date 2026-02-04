17歲少女捲絞碎機亡！業主違規未幫投保 網紅Cheap批：台灣違法代價比守法低

[Newtalk新聞] 北市萬華區日前發生重大工安意外。台北漁產公司委外經營的保麗龍回收廠，1月31日傳出一名17歲葉姓少女在作業時，為清除絞碎機內的殘膠，遭機器捲入身亡。事後調查業者發現，公司業者竟未依規定為入職已8個月的少女投保。網紅Cheap在臉書發文「在台灣違法的代價，比守法還低」。





網紅Cheap於臉書粉專發文痛批，正常機械清潔或維修的標準作業程序應先停機，甚至拔除電源，卻讓未成年少女在機器運轉中進行清理，且連基本保險都未投保，直言「這是一場完全可以避免的災難」。Cheap也指出，台灣每年因工安事故死亡的人數高達287人，類似事件卻一再重演。





廣告 廣告

Cheap認為，台灣職場長期存在所謂的「差不多文化」，業主貪圖方便、不依SOP作業，照規定行事反而可能被資深員工嘲諷「做幾十年都沒事」，但只要風險不是零，終究會發生事故。更關鍵的問題在於，相關罰責過輕，導致雇主寧可承擔罰款與和解金，也不願投入成本改善工安設備與流程。





Cheap舉出美國案例作為對照。2023年，美國密西西比州一名16歲的移民少年在家禽加工廠清洗機器時，被捲入輸送帶不幸身亡，業主除遭聯邦安全衛生管理局，罰款21萬美金(約695萬台幣)，再因為非法雇用未成年從事危險工作，勞工部再罰38萬美元(約1260萬台幣)，最後民事賠償仍在進行，依過往案例，金額往往高達數億台幣。





同年，美國威斯康辛州也發生16歲少年在木材廠打工時，因堆疊機故障遭夾死的事件，相關單位直接裁罰140萬美元(4400萬台幣)，工廠隨後宣布永久關閉。Cheap直言，相較之下，若類似案件發生在台灣，理想狀態下罰款恐僅約500萬元，甚至可能不了了之；而美國除了補償家屬損失，還會額外加重裁罰，目的在於「讓人痛到不敢再犯」，形成嚇阻效果。





「如果台灣真的罰到5000萬，工安會不會立刻改善？」Cheap感嘆，在台灣違法的代價長期低於守法成本，才是工安問題遲遲無法改善的根本原因。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

桃園區公所愛心米出包「過期8年」？衛生局：業者誤用樣品袋遭罰

17歲女員工捲入工廠機台亡！雇主遭爆未投保 北市勞檢局介入調查