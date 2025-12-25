17歲少女控性侵「曾與男友發生性行為」拒驗傷 台中二寶爸絕望輕生！妻喊冤淚提再審
台中市35歲蔡男本月15日不明原因從新仁橋墜落死亡，21日遺體才被警方尋獲，如今蔡妻出面淚訴，丈夫因捲性侵未成年少女案件，自認無罪一路上訴到最高院，最終仍被處3年8月有期徒刑確定，最終因對司法感到絕望才走上絕路。對此，蔡妻表示，將會提出再審，盼能還先生清白，「否則丈夫遺體手指著天，眼睛遲遲無法闔上，早已家破人亡」。
少女控性侵以「曾與男友發生性行為」拒驗傷
根據起訴書指出，蔡男與妻子育有2孩子，與另名女性友人一同從事賣菜維生，自2022年8月後，蔡男每週日都會與女性友人的兒女同住。不過，女性友人17歲女兒指控，蔡男於2022年8月間，趁她酒醉時對她侵犯；同年9月又以「帶她出門玩」為條件，交換性行為。對此台中地檢受理偵辦後，認為蔡男犯罪事實明確，依法起訴。
台中地院一審審理時，蔡男否認犯行，指8月案件，當日女友人的兒子也在家，且少女以「有跟男友發生性行為、採不到蔡男DNA」為由拒絕驗傷；第二案則是少女有毒品前科受保護管束中，被母禁止外出，因請求蔡男協助出門被拒，心生怨恨誣指性侵。
社群發文成蔡男的最後遺言
對此，法官審酌少女與蔡男對話紀錄，以及鑑定機構認定少女出現創傷後壓力症等情，不採信蔡男辯詞，依法判刑3年8月；蔡男上訴二審、最高院，均遭駁回，全案定讞。對於判決，蔡男本月15日輕生前，先是錯愕在網路社群發文「沒實質證據硬要判刑，害死多少人？」卻沒想最後回應網友關心「希望各位大哥大姐幫忙照顧我孩子」等語，成為蔡男的最後遺言。
妻子淚訴喊冤：他為清白以死明志
蔡妻悲痛控訴「先生為證明自己清白，以死明志，檢察官相驗時甚至雙眼怒睜，死不瞑目」，控訴在未有驗傷等實體證據就判刑，「丈夫為了證明他沒做，用死來證明清白，遺體手指著天，眼睛遲遲無法闔上，小孩知道死訊後不斷大哭，自己已家破人亡，真的無法接受」，並表示少女母親也為丈夫喊冤，認為「是女兒想要搬出去才亂講話，請女兒拿出證據或者醫院驗傷佐證」。另外，蔡男委任律師表示，蔡男家屬將呈報台中高分院，盼能夠還蔡男清白，完成蔡男遺願。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
